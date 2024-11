EM BELÉM

Com elenco completo, Seleção Brasileira faz primeiro treino antes de enfrentar a Venezuela

Brasil se prepara para os últimos jogos do ano nas eliminatórias para a Copa do Mundo

A Seleção Brasileira deu o pontapé na preparação para o confronto com a Venezuela, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será nesta quinta-feira (14), às 18h, em Maturín, na Venezuela. Nesta segunda-feira (11), o técnico Dorival Júnior comandou o primeiro treino.

Por conta da distância para o país vizinho, a Seleção escolheu Belém do Pará como local de preparação. Os jogadores convocados fizeram uma atividade no estádio Mangueirão.

O dia foi marcado por um treino leve, mas Dorival já conta com todos os atletas convocados. Uma parte se apresentou no domingo, enquanto outro grupo chegou em Belém no período da manhã. Abner e Raphinha completaram o elenco durante a tarde.