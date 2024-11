ELIMINATÓRIAS

Vanderson minimiza briga por vaga com Danilo e pede 'país unido' pelo bem da seleção brasileira

O Brasil visita a Venezuela nesta quinta-feira (14) e ainda não está definido quem jogará na lateral direita do Brasil

"Não só nós jogadores, mas todos os brasileiros têm isso no sangue, de que somos a melhor seleção do mundo e se todos andarem no mesmo barco, as glórias vão voltar, todos têm de se unir em prol da seleção", afirmou Vanderson. "Mesmo para quem não é convocado. Somos torcedores, desde criança sou torcedor, e aqui precisamos de um algo a mais. Com o mesmo empenho e objetivo, logo, logo a seleção voltará a ter as glórias como no passado."