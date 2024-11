"PREJUDICA O CALENDÁRIO"

Em ofício, CBF pede à Conmebol a saída dos clubes brasileiros da pré-Libertadores e redução de vagas no torneio

Entidade também quer o fim dos playoffs da Copa Sul-Americana

Gabriel Rodrigues

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 16:28

CBF está incomodada com a quantidade de clubes brasileiros em competições internacionais Crédito: Divulgação

No dia em que divulgou o calendário de competições do futebol brasileiro para 2025, a CBF revelou que pediu à Conmebol a saída dos clubes brasileiros da pré-Libertadores e o fim dos playoffs da Copa Sul-Americana.

Em documento divulgado no seu site oficial, a entidade brasileira explica que solicitou o fim das duas vagas que possui na fase preliminar da Libertadores em troca de mais uma vaga direta na fase de grupos do torneio. A CBF justifica a medida dizendo que as competições internacionais prejudicam o calendário do futebol no Brasil.

Atualmente, o país possui sete vagas para a Libertadores, uma dada ao campeão da Copa do Brasil e outras seis ofertadas através do Campeonato Brasileiro - quatro equipes entram direto na fase de grupos e outras duas disputam a pré-Libertadores. Caso a mudança seja aceita pela Conmebol, os cinco primeiros colocados do Brasileirão iriam de forma direta para a fase de grupos, colocando fim ao G6.

De acordo com o site ge, o pedido da CBF foi feito para que as alterações ocorram a partir de 2025, visando a disputa das competições de 2026. A Conmebol, no entanto, não respondeu à CBF e não pretende fazer mudanças nos regulamentos das competições pois já possui acordos comerciais firmados até 2026.

"Em busca de soluções e, mais do que isso, em clara defesa do Futebol Brasileiro, a CBF encaminhou o Ofício PRE nº 1421/2024 de 03/09/2024 solicitando à CONMEBOL adequações no calendário, entre elas a extinção dos playoffs da Copa Sudamericana e a exclusão dos clubes brasileiros da Pré-Libertadores e ao mesmo tempo solicitando uma vaga direta da CBF para a Copa Libertadores", diz trecho do documento divulgado pela CBF, que completa:

"O que se percebe é que a cada ano há uma crescente demanda por datas destinadas a competições internacionais para o período do meio do ano, com destaque para eventos como o Mundial de Clubes da FIFA 2025, Copa do Mundo da FIFA 2026, Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, e Copa América 2028 o que exigirá de todos os stakeholders uma adaptação a esse novo cenário".

BAHIA DE OLHO

Como a possível mudança não ocorrerá em 2024, o Bahia não será afetado de forma imediata em caso de resposta positiva da Conmebol. Atual 8º colocado da Série A, o Esquadrão briga por uma vaga na próxima Libertadores. No cenário atual, com o título do Flamengo na Copa do Brasil, o G6 do Brasileirão se transformou em G7, já que o rubro-negro está entre os seis primeiros colocados, o que deixa o clube baiano mais perto da zona de classificação.

O tricolor também aguarda pela abertura de uma nova vaga caso o Botafogo conquiste a Libertadores sobre o Atlético-MG, em final única no dia 30 de novembro, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Nesse modelo, o G7 viraria um G8, com o 7º e 8º colocados indo à fase prévia da Liberta.

No cenário pretendido pela CBF, mesmo com os campeões da Copa do Brasil e da Libertadores dentro da zona de classificação via Brasileirão, o "G5" se transformaria apenas em "G7", ofertando um lugar a menos.