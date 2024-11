MUDANÇA GERAL

CBF divulga novo calendário do futebol brasileiro com interrupção para o novo Mundial de Clubes

Nesta nova organização, os campeonatos estaduais iniciam no dia 12 de janeiro e terminam em 26 de março, três dias antes do começo da Série A

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 14:31

Pela primeira vez na história, o Campeonato Brasileiro será disputado ao longo de dez meses. Crédito: Lívia Villas Boas/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o calendário para a próxima temporada do futebol brasileiro nesta terça-feira (12). Na nova organização, pela primeira vez na história, o Campeonato Brasileiro vai iniciar no dia 29 de março e finalizar no dia 21 de dezembro. O Brasileirão também vai contar com um mês de paralisação na metade da temporada para a disputa do novo Mundial de Clubes.

Durante a disputa do novo torneio da Fifa, os clubes brasileiros que não estiverem participando da competição poderão fazer intertemporadas ou excursões pelo exterior. A interrupção vai acontecer após a 12ª rodada da Série A. Flamengo, Fluminense, Palmeiras já estão classificados. O campeão da Libertadores de 2024 (Atlético-MG ou Botafogo) também garante vaga na competição.

Já os campeonatos estaduais iniciam na segunda semana de janeiro, a partir de 12 de janeiro. Em contrapartida, a data final para realização dos torneios está marcada para o dia 26 de março, três dias antes da primeira divisão começar. Outra novidade são as paralisações em todos os períodos de Data FIFA previstos para o próximo ano.

A CBF também criou um período de registro de novos jogadores entre 2 e 10 de junho, para que os times possam usar os reforços no Mundial. A janela será reaberta entre 10 de julho e 2 de setembro, acompanhando as principais ligas europeias. Segundo a federação, as semifinais da Copa do Brasil também sofrerão mudança no novo calendário. Os jogos serão disputadas nos finais de semana, assim com as finais. A medida visa tornar a decisão da competição ainda mais atraente, facilitando a promoção das partidas e o acesso dos torcedores aos jogos.

"Conseguimos com muito diálogo fazer um calendário melhor para clubes, federações, atletas, dirigentes e fãs do futebol brasileiro. Dialogamos exaustivamente com as Federações e a Comissão Nacional de Clubes, que representa 124 clubes que disputam as quatro séries do Campeonato Brasileiro, e contamos com o apoio dessas instituições para avançarmos", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Veja o calendário das competições

- Campeonatos Estaduais: 12/01 a 26/03 (16 datas)

- Pré-Temporada de 2025 08/01 a 21/01 1

- Primeira Janela de Registros de Atletas Profissionais 03/01 a 28/02

- Segunda janela de Registros de Atletas Profissionais 02/06 a 10/06

- Terceira janela de Registros de Atletas Profissionais 10/07 a 02/09

Confira as datas das competições nacionais da CBF em 2025:

- Supercopa do Brasil: 02/02 (01 data)

- Copa do Brasil: 19/02 a 09/11 (14 datas)

- Série A: 29/03 a 21/12 (38 datas)

- Série B: 05/04 a 22/11 (38 datas)

- Série C: 13/4 a 26/10 (27 datas)

- Série D: 13/04 a 28/09 (24 datas)

Início do Recesso 2025/26 (Série A): 22/12/2025 (15 datas)

Datas das competições sul-americanas:

- CONMEBOL Libertadores: 05/02 a 29/11 (19 datas)

- CONMEBOL Sul-Americana: 05/03 a 22/11 (15 datas)

- CONMEBOL Recopa: 19/02 e 26/02 (02 datas)

Mundial de Clubes da Fifa