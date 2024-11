MUNDIAL DE CLUBES 2025

Sorteio do Super Mundial tem data confirmada

Novo modelo do Mundial de Clubes aguarda o campeão da Libertadores para definir os 32 competidores

Marina Branco

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 18:38

Super Mundial de Clubes da Fifa Crédito: Divulgação I Fifa

O sorteio dos grupos do Mundial de Clubes de 2025 já tem data, com oito grupos de quatro times a serem definidos entre os 32 participantes do campeonato. No dia 5 de dezembro, às 15h, o sorteio será realizado em Miami, uma das 11 sedes do Mundial.

A definição dos grupos só pode ser feita após a final da Copa Libertadores, que definirá o último classificado, que ainda pode ser Atlético-MG ou Botafogo. Além do campeão da Libertadores, os outros times brasileiros presentes serão Flamengo, Fluminense e Palmeiras, já classificados.

Os grupos serão formados em um sorteio dirigido, com potes que consideram fatores tanto esportivos, quanto geográficos, e definirão o início do torneio que vai de 15 de junho a 13 de julho do ano que vem.

Com divisões definidas, as duas equipes que ficarem melhor colocadas em cada grupo seguirão para o mata-mata, sem jogo de volta, a partir das oitavas de final. Em caso de empate, o primeiro critério a ser utilizado é o confronto direto, seguido por saldo de gols e quantidade de gols marcados. Nos playoffs, empates serão decididos por prorrogação ou disputa de pênaltis.

Como será o Super Mundial

A nova edição do Mundial de Clubes inclui 11 cidades nos Estados Unidos, com 12 estádios espalhados por elas, Orlando contando com duas sedes de jogos. Nove dos municípios ficam na Costa Leste, e os outros dois, na Oeste, em Los Angeles e Seattle.

A final do campeonato será no MetLife Stadium, em Nova York, e não haverá disputa de terceiro lugar. O Super Mundial acontecerá a cada quatro anos a partir de 2025.

Times já confirmados: