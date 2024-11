DESCANSO MERECIDO?

Jogadores da Seleção Brasileira terão dia de folga em Salvador antes de treino

Técnico Dorival Junior e o jogador Vini Jr. tiraram fotos e deram autógrafos aos soteropolitanos que esperavam na chegada ao hotel



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 15 de novembro de 2024 às 10:26

Seleção Brasileira encara o Uruguai na Arena Fonte Nova Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Os jogadores da Seleção Brasileira terão o dia de folga em Salvador e deverão se reapresentar apenas no sábado (16) para o almoço. O primeiro treino para a partida com o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, está marcado para as 17h de sábado, no estádio Barradão.

A partida de terça-feira (19), na Arena Fonte Nova, vai marcar o retorno da seleção à capital baiana. O time não joga na cidade desde junho de 2019, quando empatou sem gols com a Venezuela, na Arena Fonte Nova, pela Copa América.

Os jogadores da Seleção desembarcaram na manhã desta sexta-feira (15), em Salvador, após o empate em 1 a 1 com a Venezuela, na última quinta, no estádio Monumental de Maturín.

Os jogadores foram recebidos por torcedores em frente ao hotel onde a Seleção ficará hospedada. O técnico Dorival Junior e o jogador Vini Jr. tiraram fotos e deram autógrafos aos soteropolitanos que esperavam na chegada à cidade.

Passado o decepcionante empate da seleção brasileira com a Venezuela, o técnico Dorival Júnior precisará fazer ao menos uma mudança para o último jogo do Brasil no ano, o treinador.

A alteração vai acontecer na lateral direita porque Vanderson recebeu o segundo cartão amarelo nestas Eliminatórias, no empate por 1 a 1 com a Venezuela, em Maturín, na quinta-feira. Sem o titular, Dorival terá duas opções: poderá devolver Danilo à posição de titular ou anunciará um novo convocado apenas para o jogo contra os uruguaios.

Vanderson levou o novo amarelo ainda no primeiro tempo. Ele acertou um carrinho em Martínez aos 35 minutos, neutralizando um contra-ataque venezuelano. O jogador vem se firmando na lateral direita desde que ganhou a chance de ser titular na goleada sobre o Peru, por 4 a 0, na rodada passada das Eliminatórias.

Na ocasião, desbancou o experiente Danilo. Satisfeito com a mudança, Dorival manteve Vanderson no lado direito, assim como Abner, na esquerda. Aos 33 anos, Danilo vem caindo de rendimento nesta temporada, com performances abaixo do esperado tanto na Copa América quanto nas Eliminatórias.

Apesar disso, poderá receber uma nova chance, na vaga de Vanderson na terça, dia 19. Curiosamente, o próprio Danilo está pendurado, assim como Ederson e Bruno Guimarães.

Dorival, contudo, poderá surpreender chamando um reforço para a seleção. Na Data Fifa anterior, o treinador da seleção lançou mão de uma nova convocação para resolver um problema no meio-campo. Na ocasião, chamou Matheus Pereira para o lugar de Lucas Paquetá, que estava suspensão.