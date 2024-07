REFORÇO DE LUXO

Alta demanda por camisa 9 de Mbappé faz Real Madrid pedir paciência aos torcedores

A alta procura pela camisa de Kylian Mbappé, que usará o número 9 na próxima temporada, fez o Real Madrid pedir paciência aos torcedores que foram comprar a peça no primeiro dia de vendas nesta quinta-feira. "Devido à alta demanda, a entrega dos artigos desta coleção podem sofrer um atraso adicional de 4 a 6 semanas, independentemente do modo de entrega", avisa o site do clube espanhol.

O Real informa que o prazo vale para os pedidos com produtos exclusivos da linha Mbappé ou para aqueles que combinem outros itens com os do atacante francês. Camisas com os nomes dos demais jogadores do elenco necessitam de 3 a 4 dias úteis para a entrega. As vendas provocadas pelo novo 9 superaram as previsões feitas há meses pelo clube.