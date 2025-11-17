MAIOR DELEGAÇÃO BAIANA

Alunos do Centro de Referência Paralímpico vão competir nas Paralimpíadas escolares

Atletas fazem parte da maior delegação baiana a participar do evento, que será realizado até 29 de novembro em São Paulo

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15:09

Centro de Referencia Paralimpico Crédito: Divulgação/ CRPBA

O Centro de Referência Paralímpico Bahia (CRPBA), parceria do Comitê Paralímpico Brasileiro e da Unijorge, terá 13 atletas competindo nas Paralimpíadas Escolares 2025, que serão realizadas entre os dias 17 e 29 de novembro, em São Paulo. Os esportistas fazem parte da maior delegação baiana a participar da competição. A comitiva conta com o apoio da SUDESB e da Secretária de Educação.

Ao todo, serão 28 atletas, além de profissionais de Educação Física, psicólogos, fisioterapeuta, um médico e um jornalista. O chefe da delegação será o professor Wilson Brito Filho, supervisor do Centro de Referência Paralímpico Bahia.

Considerado o maior evento do mundo para crianças com deficiência em idade escolar, as Paralimpíadas Escolares terão recorde histórico nesta edição, com 2.056 atletas inscritos. As disputas serão realizadas no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. Na primeira etapa, de 17 a 22 de novembro, os atletas baianos vão competir no atletismo e goalball. A equipe de atletismo do CRPBA será formada por Davi de Jesus e Oto Sampaio, que é aluno egresso da Unijorge, professor voluntário e atleta-guia de Davi.

Na segunda parte da competição, de 24 a 29 de novembro, o Centro de Referência terá equipes de parabadminton, tênis de mesa e bocha paralímpica. A equipe de badminton será composta por Samuel Lucena, Helen Vasconcelos, Luiz Otávio, William Matheus, Ana Luiza e Jonas Gustavo.

Na bocha paralímpica, participam Gabriel Frota, Carlos Alberto Tauan Nunes, que é aluno egresso da instituição, professor de bocha e técnico responsável pela modalidade nos jogos. No tênis de mesa, competem Ryan Aparecido e Kael Santiago.

Inaugurado em 2022, o Centro de Referência Paralímpico Bahia atende mais de 100 alunos e oferece aulas gratuitas para jovens com deficiência, com idade entre 7 e 17 anos. As aulas são realizadas no Centro Esportivo Unijorge, que conta com o Espaço Multifuncional de Atividades Físicas e a Quadra Poliesportiva.