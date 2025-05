TERCEIRA IDADE ATIVA

Alunos em academias com mais de 65 anos cresceu 57% nos últimos anos; veja

Confira quatro dicas para um treino seguro e eficiente direcionado aos idosos

O Brasil está envelhecendo — e se movimentando mais. O Censo 2022 revelou que o número de pessoas com 65 anos ou mais cresceu quase 60% em 12 anos, somando mais de 22 milhões de brasileiros. Esse cenário impulsiona uma nova mentalidade: envelhecer com autonomia, qualidade de vida e bem-estar físico e mental. >

Segundo levantamento da plataforma de gestão fitness Tecnofit, houve um aumento de 57,31% na presença de pessoas com mais de 65 anos nas academias. A busca é muito mais do que estética, a prática de exercícios físicos nesta faixa etária é fundamental para prevenir doenças, manter a independência funcional, prevenir acidentes domésticos e garantir bem-estar físico e mental.>

Confira 4 dicas para um treino seguro e eficiente direcionado aos idosos:

É ideal iniciar os treinos com cargas leves, seguir para uma progressão gradual e ter foco na repetição controlada. A prática de exercícios físicos com foco em acessibilidade, tecnologia e supervisão é o caminho para uma vida mais longa e saudável. Com equipamentos desenvolvidos para atender diferentes perfis, as academias se tornam cada vez mais inclusivas.>