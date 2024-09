REAL MADRID

Ancelotti dá risada ao ser perguntado sobre casamento de Endrick: 'Se mostrou muito valente'

Atacante formalizou união com a modelo Gabriely Miranda

Estadão

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 13:56

Endrick se casa com namorada Crédito: Redes sociais

Endrick marcou nesta terça-feira o seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid na Liga dos Campeões. Com apenas 15 minutos em campo, o atacante arrancou do campo de defesa, sem marcação, e arriscou de fora da área, surpreendendo o Stuttgart, além de Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, que estavam livres e esperavam o passe do jovem. Dias antes da partida, o brasileiro se casou com a modelo Gabriely Miranda - tornando esses últimos dois dias uns dos mais movimentados da vida do atacante.

Carlo Ancelotti, que bancou a presença do atacante no elenco principal, sem enviá-lo ao Real Madrid Castilla, como aconteceu com Vinícius Júnior e Rodrygo, foi questionado sobre a performance do jogador, dentro e fora dos gramados. "O que foi mais corajoso: optar por avançar sozinho com a bola, com Vini Jr e Mbappé livres, ou casar com 18 anos?", disse um dos repórteres.

A pergunta fez o treinador italiano cair na risada. "Me custa mais falar sobre a vida privada (de Endrick), mas creio que nestes dois dias ele mostrou ser muito valente. Em todos os sentidos", afirmou o treinador, em entrevista coletiva após a vitória do Real Madrid sobre o Stuttgart por 3 a 1. Assim que venceu o goleiro Nübel, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar em uma Liga dos Campeões com a camisa do Real Madrid.

Endrick já planejava se casar com a modelo de 21 anos, mas aguardava o "sim" dela. "Como falei ao meu pai e minha mãe, eu quero ser pai novo, quero ver meu filho crescer, ter afinidade, mas ela é quem tem que dizer sim ou não", afirmou Endrick, em maio deste ano, em entrevista ao programa "Conversa com Bial", da TV Globo. Eles moram juntos com a família do jogador em um condomínio de Madri.

Sem contar os acréscimos, Endrick jogou apenas 20 minutos com a camisa do Real Madrid. Desses raros momentos com o clube merengue, já marcou dois gols. Além de Ancelotti, que destacou a coragem do jogador, o restante do elenco ressalta a "loucura" do atacante, principalmente em priorizar a finalização ao invés de passar para Vini Jr. e Mbappé. "Se ele errasse, o matava, mas ele marcou e todo mundo vai ficar quieto. Ele tem confiança e um chute superpoderoso. Ele mostra sua personalidade ao não passar a bola", disse Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid e eleito melhor jogador em campo contra o Stuttgart.