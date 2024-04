COM DESFALQUES

Antes de enfrentar o Bahia, Grêmio tem jogo decisivo na Libertadores

Time gaúcho é o lanterna do seu grupo na competição continental

Da Redação

Publicado em 22 de abril de 2024 às 15:56

Com lesão muscular, Diego Costa segue vetado no Grêmio Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Próximo adversário do Bahia no Brasileirão, o Grêmio tem um jogo decisivo antes de encarar o tricolor baiano. Nesta terça-feira (23), enfrenta o Estudiantes, na Argentina, pela terceira rodada da Libertadores. O time brasileiro perdeu os dois primeiros jogos no torneio e precisa de uma reação.

Para o jogo em La Plata, na região metropolitana de Buenos Aires, o técnico Renato Gaúcho não contará com o atacante Diego Costa. O centroavante de 35 anos vem reclamando de dor muscular e ficou fora dos dois últimos jogos no Brasileirão. Ele será avaliado antes do jogo contra o Bahia.

Outra baixa no Grêmio é o atacante Pavón, que também tem lesão muscular. Os laterais Reinaldo e Mayk completam a lista dos machucados. Por outro lado, o volante Pepê está à disposição após ter desfalcado o time nos três jogos do Brasileirão.