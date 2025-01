NA INGLATERRA

Antes de retorno ao Bahia, Rogério Ceni acompanha treinos do Manchester City

Treinador se prepara para iniciar os trabalhos no tricolor em 2025

Gabriel Rodrigues

Publicado em 2 de janeiro de 2025 às 14:27

Rogério Ceni ao lado do meia Jack Grealish, do Manchester City Crédito: Reprodução

De férias dos trabalhos no Bahia, o técnico Rogério Ceni não parou a sua preparação para a próxima temporada. O treinador está na Inglaterra, onde acompanha as atividades do Manchester City, de Pep Guardiola.

Nesta quinta-feira (2), Rogério Ceni postou nas redes sociais uma foto ao lado do meia Jack Grealish, do clube inglês.

Essa não é a primeira vez que Ceni vai a Manchester para trocar experiências. Em 2023, ele usou as férias para visitar as instalações do City, e também passou um período no Girona, na Espanha, clube que também é gerido pelo Grupo City.

Por sinal, Rogério Ceni voltará para a Europa com a delegação do Bahia. O tricolor realizará a pré-temporada no CT do Girona. Por conta disso, o clube será representado pelo time sub-20 nos três primeiros jogos do Campeonato Baiano.