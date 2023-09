Antony é cortado da Seleção após acusação de agressão à ex-namorada

Antony disputou a última Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O atacante Antony, do Manchester United, foi cortado da Seleção Brasileira e não disputará os jogos contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A decisão foi tomada pelo técnico Fernando Diniz e pela cúpula da CBF nessa segunda-feira (4), horas após a divulgação de mensagens com ameaças do jogador à ex-namorada Gabriela Cavallin. A DJ acusa o atleta de agressões físicas.



Em nota oficial, a CBF justificou o corte do atacante alegando que os fatos precisam ser apurados. Para a vaga, foi chamado Gabriel Jesus, do Arsenal. Ele estava pré-selecionado em uma lista de 36 jogadores enviada à Fifa.

"Em função dos fatos que vieram a público nesta segunda-feira (04/09), envolvendo o atacante Antony, do Manchester United, e que precisam ser apurados, e a fim de preservar a suposta vítima, o jogador, a seleção brasileira e a CBF, a entidade informa que o atleta está desconvocado", informou a entidade.

Antony está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por violência doméstica contra a ex-namorada, a DJ e influenciadora digital Gabriela Cavallin. Nesta segunda-feira (4), uma matéria divulgada pelo site Uol revelou agressões físicas e ameaças do jogador de 23 anos contra a antiga companheira, anexadas por meio de fotos e áudios no inquérito.

Um dos vídeos mostra uma lesão que expôs os ossos dos dedos da mão de Gabriela, no que teria sido a última agressão do atleta. Ela relatou a uma amiga que tentou se defender de Antony no momento em que ele quebrou um copo nela.

Também foi divulgada uma troca de mensagens de texto com ameaças do atleta após uma crise de ciúmes: "Já era eu e você. Tomara que você morra, vai se foder", escreveu Antony.

Em uma foto, Gabriela Cavallin também exibe um ferimento na cabeça, supostamente consequência de uma agressão do jogador.

O material foi entregue à Polícia Civil pela defesa da DJ e consta no inquérito como provas do que teriam sido as agressões do atleta. Gabriela registrou Boletim de Ocorrência contra o jogador em junho por violência doméstica, ameaça e lesão corporal. O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher - Leste, no Tatuapé.

⚠️ Atenção!



O @UOLEsporte teve acesso a fotos e áudios inéditos que revelam agressões de Antony à DJ Gabriela Cavallin, sua ex-namorada.



Um dos vídeos do inquérito mostra uma lesão que expôs os ossos dos dedos da mão de Gabriela, no que foi a última agressão do jogador.… pic.twitter.com/b0NndQbOxl — Mundo da Bola (@mundodabola) September 4, 2023

Depois da publicação do UOL, Antony usou as redes sociais para se defender. Ele nega ter cometido agressões físicas à ex-namorada, apesar de admitir que mantinha uma relação "tumultuada, com ofensas verbais de ambos os lados".

Confira o comunicado de Antony na íntegra:

"Em respeito aos meus fãs, amigos e familiares, me sinto na obrigação de me manifestar publicamente sobre as falsas acusações que tenho sido vítima.

Desde o início tenho tratado esse assunto com seriedade e respeito, prestando os devidos esclarecimentos perante a autoridade policial. O inquérito policial está em sob segredo de justiça e, por isso, não posso tornar público o seu conteúdo.

Contudo, posso afirmar com tranquilidade que as acusações são falsas e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demonstram que sou inocente das acusações feitas. Minha relação com a Sra. Gabriela era tumultuada, com ofensas verbais de ambos os lados, mas jamais pratiquei qualquer agressão física.

A cada momento, seja em depoimento ou em entrevista, ela apresenta uma versão diferente das acusações.

Assim, venho veementemente negar as acusações feitas e informar que permaneço à inteira disposição das autoridades brasileiras para esclarecer o que for necessário.