PODE ISSO?

Time abandona jogo após árbitro se recusar a checar lance no VAR

Episódio aconteceu na partida entre Sloboda Tuzla e HSK Posusje

Um momento curioso roubou a cena da partida entre Sloboda Tuzla e HSK Posusje, válida pela Premier League da Bósnia e Herzegovina, no último sábado (26). O jogo terminou com a equipe do Sloboda abandonando o campo em protesto contra a arbitragem.>

O Sloboda ficou revoltado com a marcação de uma penalidade nos minutos finais do duelo. Os atletas exigiram que o árbitro fosse rever o lance no VAR, o que não aconteceu. Após a recusa do juiz, o time da casa abandonou o jogo.>