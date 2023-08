Gabi Cavallin acusa Antony de agressão. Crédito: Reprodução/Instagram

Ex-namorada do atacante Antony, do Manchester United, a DJ Gabi Cavallin relatou os episódios de violência que diz ter sofrido por parte do jogador. Em entrevista ao jornal Extra, ela contou que não percebeu os primeiros sintomas do relacionamento abusivo que vivia.



"Ele se descontrolava, virava bicho, depois chorava, pedia perdão, era carinhoso. Eu acreditava na mudança dele", contou.



Em junho, Gabi Cavallin registrou Boletim de Ocorrência contra o jogador da Seleção Brasileira. Ela diz que conheceu Antony através de amigos e que não sabia que ele era casado.

“Eu não tinha como saber, nem o conhecia. Não sabia quem ele era. Quando fomos apresentados, o Antony me disse que me seguia desde 2018 no Instagram, que me mandou mensagem. Eu nem vi. Como ia saber que ele estava casado, se dizia e fazia o contrário?”, recorda ela.

A DJ diz que sabe que foi um erro ter mantido o relacionamento após descobrir o estado civil do jogador.

“Aí a gente já estava apaixonado, e a paixão faz com que a gente não meça consequências. Não me orgulho disso. Mas eu acreditei quando ele dizia que aquele ‘pesadelo’ iria acabar”, diz.

De acordo com a ocorrência registrada na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, no Tatuapé, em São Paulo, a ex-namorada pediu medidas protetivas de urgência contra o jogador. A agressão teria acontecido no dia 20 de maio e teria deixado sequelas na DJ.

Dias depois, Antony prestou depoimento. Ele nega a acusação.

"Fiquei calado até o momento para que nada pudesse interferir no processo investigatório, mas durante todos esses dias eu e minha família sofremos em silêncio", disse o jogador na época.