NO RIO DE JANEIRO

Caio Ribeiro vira alvo de deboche em festa de 60 anos da Globo

Comentarista passou perrengue com celular e foi zoado por Fred Bruno

Caio Ribeiro virou alvo de deboche após passar um perrengue na festa de 60 anos da TV Globo. O comentarista esportivo tentou tirar fotos do evento, mas não conseguiu porque seu celular estava com a memória cheia. Fred Bruno não deixou o momento passar batido e fez sarro do colega.>