SAIU NA BRONCA

Após derrota, Ceni volta a criticar gramado da Fonte Nova: 'Nem água têm capacidade de colocar'

O treinador do Bahia também falou sobre a sequência pesada de jogos e as escolhas na escalação titular contra o Cuiabá

Da Redação

Publicado em 14 de julho de 2024 às 05:00

Rogério Ceni Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O rendimento do Bahia na derrota por 2x1 para o Cuiabá não desagradou somente aos torcedores que acompanharam a partida na Arena Fonte Nova. Na saída do campo, o volante Jean Lucas destacou a desatenção da equipe e criticou o estado do gramado. Outro que se mostrou incomodado com a partida foi o treinador Rogério Ceni, que se juntou ao jogador ao disparar contra o campo do estádio. O técnico do Esquadrão também comentou sobre a sequência pesada de jogos e as escolhas na escalação titular contra o Cuiabá.

"Hoje o maior motivo, primeiro, mais uma vez falar aqui, qualidade do gramado, a gente passa oito nove dias fora, não melhora absolutamente nada. Nem água eles têm capacidade de colocar para a bola rolar o mais rápido possível. (...) Repito, um gramado que não tem a mínima condição. É preferível ter um gramado sintético do que jogar neste gramado aqui. Aliás, é uma ideia, talvez para não perder jogo de Seleção eles não coloquem sintético. É triste ter que falar isso, mas deveriam colocar para preservar um gramado, oito dias de intervalo e não conseguem fazer nada pelo gramado, nem água conseguem colocar direito no gramado", afirmou Ceni.

Outro assunto comentado pelo treinador foi a diferença na preparação física para a partida deste sábado (13). De acordo com Ceni, as mudanças na escalação aconteceram pela necessidade de poupar jogadores devido ao desgaste físico. "O problema é que são dez jogos e tentamos o máximo ter jogadores com condições físicas, sabíamos que era um jogo de muita força do Cuiabá, jogou no sábado. Jogamos domingo, viajamos, jogamos na quarta, viajamos, passamos a madrugada, viemos hoje jogar aqui com 67 horas de diferença. Sei que pode parecer que estamos justificando, mas a fisiologia cobra, não tem jeito. Hoje tentamos ter o máximo de jogadores com menor minutagem, mais descansados, para suplantar esse jogo físico", avaliou.

Diante do Dourado, o tricolor teve a chance de alcançar o seu melhor desempenho em um primeiro turno da Série A. No entanto, a conquista vai precisar esperar, pelo menos, até o próximo domingo (21), quando o Bahia recebe o Corinthians, a partir das 16h, novamente na Arena Fonte Nova. Com um triunfo, o Esquadrão chegará aos 33 pontos, superando a marca de 31 pontos em 2019. Caso continue sem um resultado positivo, a equipe de Rogério Ceni ainda vai ter mais duas outras oportunidades antes do fim do turno.

Veja outros trechos da entrevista coletiva de Rogério Ceni:

Cicinho

"Cicinho defensivamente normalmente rende bem. Iago estava treinando há alguns dias, esteve bem fisicamente no jogo. Tentamos poupar Everton e Caio do último jogo, colocá-los, Thaciano. (...) E tecnicamente não foi um dia que nós jogamos bem. Além do que o cansaço era visível, estão muitos desgastados. Um jogo a cada três dias, durante um mês inteiro, pesa. Por isso tentamos trocar, colocar jogadores mais descansados por saber que seria um jogo físico, mas com relação ao Cicinho foi aquele lance, o primeiro, depois entrou no jogo e fez coisas boas. E o Cuiabá tem o Derek por ali, muito físico, forte, tentamos botar o Cicinho, fresco, descansado, para ter essa força de marcação. Gabriel Xavier mais centralizado para ter marcação ao Pitta. A gente sabia que o Cuiabá ia atacar bastante quando tivesse a bola".

Biel

"Eu gostaria de usar o Biel desde o começo, só que hoje não tínhamos 9. Estupiñán deixou a gente, e o Everaldo suspenso. Mas o único jogador que tem semelhanças ou característica próxima do Cauly, que possa ter um contra um, entrelinhas, desenvolver mais ou menos. Cauly já tinha jogado 90 minutos no último jogo, era o Biel. Se eu começo com o Biel e o Cauly, nas minhas trocas só tenho velocidade do Ademir, o Ratão, e não tenho quem faça o mínimo trabalho que o Cauly faz. Preferi deixar para 45 o Biel para ter ele em condições boas, físicas para jogar. Sei que Biel fez bom jogo na última partida, só que é o único que faz a vez do Cauly de armação, mesmo não jogando pelo centro. Preferi ter um dos dois ao menos em cada tempo, pensei que o Cauly não ia suportar. Por isso a escolha de ter velocidade com Ademir pelo lado. Para ter um jogador de qualidade técnica para compor como quarto homem vindo de fora para dentro".

Sistema defensivo

"A equipe do Cuiabá foi uma das equipe que menos pressionou a gente até hoje. Erramos por si só e a gente tem que assumir os nossos erros. Cicinho não deu passe pressionado, Kanu não deu drible pressionado. Erramos mais que o normal, não é um time que pressiona muito. Cuiabá contra-ataca muito, tem muita transição. As três chances foram que a gente ofereceu por erro de construção".

Vitor Hugo e Diego Rosa

"Vitor Hugo está treinando, Diego Rosa não chegou. O Vitor Hugo tem treinado, único reintegrado, junto com o Iago. Trabalhou para esse jogo. Iago está há mais tempo treinando no campo, já estava mais inserido no contexto. Vitor Hugo vai ser usado como qualquer outro jogador à disposição do elenco. Na zaga temos boas opções, Cuesta, como você falou, David Duarte, Marcos Victor. Sobre Estupiñán, foi uma coincidência muito ruim porque bem na ocasião tomar o cartão a gente não teve o Estupiñán. Hoje a gente precisava deste jogador de área. Eu lamento que a gente tenha saído atrás do placar. Jogo nossos é de passe combinado, gramado não oferece condições. Pouca água no gramado, bola não gira como deveria girar. Nós não tivemos numa noite muito boa tecnicamente, e no momento em que se fecharam em linha baixa, não teve Oscar ou Everaldo para ter referência dentro da área. Fizemos o empate, não estávamos melhores. Calor da torcida, minuto depois acaba sofrendo o gol, isso pesou. Mesmo assim tivemos chances, árbitro deixou o jogo correr solto, poucas faltas. Tivemos oportunidades no segundo tempo, mas nosso volume de jogo não foi tão alto, flagrante o cansaço de todos. Sim, nós precisamos de um jogador para essa função, Cadu deve estar tentando trazer esse jogador, a gente espera que possa chegar essa semana por necessidade de reposição pela saída do Oscar".

Gols sofridos nos últimos jogos

"E sofreu alguns de bola parada, ausência do Everaldo hoje, no primeiro pau, ter um jogador mais baixo. Parece que não faz diferença, quando explicam as escalações de Thaciano e Everaldo, bola parada defensiva conta para sucesso. Não podemos tomar um gol dessa maneira, reconheço o esforço de todos eles. Cansaço bate, são extremamente dedicados. Mas os erros acontecem. Bola passa no primeiro pau com superioridade numérica da gente, a gente sofre o gol. Tudo isso pesa bastante. Vamos tentar corrigir, nos últimos jogos a gente tem sofrido. São os mesmos jogadores, troca Arias por Gilberto, hoje o Cicinho. Hoje um jogador mais alto, e o Cuiabá tem como ponto forte contra-ataque e bola parada, e sofremos em relação às duas coisas".

Primeiro turno

"Nós vamos dar uma folga para eles. Trabalham dias ininterruptos, vamos dar domingo, segunda e terça para se que recuperem, descansem. A fisiologia recomenda, e a gente acha necessário. E aí quarta, quinta, sexta e sábado se preparar para esse jogo contra o Corinthians, com alterações que sejam necessárias, como a do Gabriel Xavier, cartão amarelo. Se recondicionar fisicamente para fazer um melhor jogo e entregar para o torcedor, segundo melhor público desse ano, infelizmente a gente não conseguiu entregar, mas a gente agradece ao apoio, à presença. Esse jogo do Athletico-PR serviu de combustível, a gente lamenta entregar o resultado. Muito triste, não me conformo. Mas temos que tentar trabalhar, melhorar, e entregar esse resultado para se manter nessa briga entre as primeiras posições".

Estreia de Iago

"O Juba vinha de praticamente todos os minutos jogados no Brasileiro, estava esgotado. A minha ideia era usar o Juba no lugar do Jean Lucas, também esgotado. As trocas, achei o jogo do Iago bom jogo, lá em cima no primeiro tempo, depois construindo por dentro para Gilberto atacar. Vai ajudar bastante a gente no decorrer da competição, assim como o Juba. Realmente, o cansaço muito grande, já tínhamos mexido contra o Athletico-PR, para que a gente tivesse energia, se fazia necessário. Se o jogo fosse amanhã poderíamos ter mexido menos, essas 24 horas fariam diferença na recuperação. Dentro da nossa casa, a gente gosta de entregar essa alegria ao torcedor, mas tentamos de todas as maneiras, infelizmente, erramos, falhamos, e gramado, tudo, não tivemos num dia tecnicamente espetacular. A referência para o momento de dificuldade não tivemos, tudo isso ajudou".

Uso da base