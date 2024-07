BAHIA DEIXOU A DESEJAR

Após perda de invencibilidade em casa, Jean Lucas destaca desatenção e gramado ruim

Antes da partida contra o Cuiabá, o Bahia estava a 20 partidas sem perder em frente aos seus torcedores

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de julho de 2024 às 18:43

Jean Lucas marcou o único gol do Bahia contra o Cuiabá Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A tarde deste sábado (13) não foi como o torcedor do Bahia esperava. Em meio a briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, quem esteve na Arena Fonte Nova viu um time transpirando nervosismo e errando muitos passes durante os 90 minutos. Autor do gol solitário do tricolor baiano na derrota por 2x1 para o Cuiabá, o volante Jean Lucas relacionou a falta de atenção da equipe e o estado do gramado ao desempenho abaixo visto em campo.

"A gente fica muito triste. Começamos o jogo com um pouco de desatenção. Acho também que o gramado prejudicou muito. Estamos jogando na nossa casa, mas o gramado não está bom. O nosso estilo de jogo, que é a posse de bola, com rapidez, a gente estava errando muito por conta do gramado. (...) Estávamos reclamando quando a gente veio aquecer, de hoje que falamos que não está bom. Tem que melhorar para a gente estar performando bem dentro de campo", disse o jogador de 26 anos.

Diante do Dourado, o tricolor teve a chance de alcançar o seu melhor desempenho em um primeiro turno da Série A. No entanto, a conquista vai precisar esperar, pelo menos, até o próximo domingo (21), quando o Bahia recebe o Corinthians, a partir das 16h, novamente na Arena Fonte Nova. Com um triunfo, o Esquadrão chegará aos 33 pontos, superando a marca de 31 pontos em 2019. Caso continue sem um resultado positivo, a equipe de Rogério Ceni ainda vai ter mais duas outras oportunidades antes do fim do turno.

A derrota, junto ao rendimento negativo da equipe, derrubou uma invencibilidade que durava 20 jogos. Antes do confronto pelo Brasileirão contra o Cuiabá, o torcedor tricolor viu o clube sair derrotado da Fonte Nova pela última vez no dia 17 de janeiro deste ano, quando o Bahia perdeu para o Jequié na estreia do Campeonato Baiano. Vale destacar que os jogadores que disputaram o jogo em questão não pertenciam ao elenco principal do Esquadrão, que estava em Manchester para a pré-temporada.