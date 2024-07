BUSCA POR REFORÇOS

Bahia negocia a contratação do atacante uruguaio Luciano Rodríguez

O Bahia na mira mais um alvo para reforçar o elenco durante a janela de transferências do segundo semestre. O tricolor negocia a contratação do atacante uruguaio Luciano Rodríguez, de 20 anos, que pertence ao Liverpool-URU. A informação foi divulgada pelos jornalistas Fabrizio Romano e André Hernán. Oficialmente, o clube baiano não comenta sobre negociações.

Uma das promessas do futebol uruguaio, Luciano Rodríguez foi revelado pelo Progresso e ganhou destaque defendendo o Liverpool do Uruguai. Nas duas últimas temporadas, ele marcou 17 gols em 57 partidas.

O jogador foi destaque do Uruguai no Sul-Americano sub-20 e no Mundial da categoria, em 2023. O bom desempenho chamou a atenção do Grupo City e ele ficou perto de fechar com o Girona, equipe que disputará a Liga dos Campeões.