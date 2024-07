SÉRIE A

Bahia joga mal contra o Cuiabá e perde a primeira dentro de casa no Brasileirão

O gol do Esquadrão foi marcado por Jean Lucas; Isidro Pitta marcou duas vezes para os visitantes

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de julho de 2024 às 18:03

Dentro de casa, o Bahia foi superado pelo Cuiabá Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Em um jogo atípico para os comandados de Rogério Ceni, o torcedor do Bahia que reservou a tarde deste sábado (13) para ver uma das equipes que briga pela liderança do Campeonato Brasileiro não saiu contente da Arena Fonte Nova pelo desempenho do time contra o Cuiabá. A partida, válida pela 17ª rodada do Brasileirão, ficou marcada por um início nervoso do clube tricolor. Enquanto Jean Lucas fez para os donos da casa, o paraguaio Isidro Pitta marcou duas vezes para dar o triunfo aos visitantes.

Com a derrota por 2x1, o Bahia termina a partida com os mesmos 30 pontos e ocupando a quarta colocação da Série A. Com três pontos de diferença para o líder Botafogo, o Esquadrão agora vai precisar se preparar para enfrentar o Corinthians na Arena Fonte Nova, no próximo domingo (21). A bola rola a partir das 16h.

O JOGO

Quando o apito soou pela primeira vez, a Arena Fonte Nova estremeceu com o Bahia em mais uma atuação no Campeonato Brasileiro. No entanto, o início da partida fez o torcedor tricolor suar frio. Antes do relógio marcar três minutos, dois erros na saída de bola do Bahia fizeram Isidro Pitta tirar suspiros da arquibancada em falhas de Cicinho e Kanu.

Mais em cima, os visitantes aproveitaram de um começo nervoso dos donos da casa para tomar o jogo para si. Sem a bola, o Cuiabá subiu as linhas e aumentou a pressão na linha defensiva do Bahia. As investidas do adversário só diminuíram quando o Esquadrão passou a controlar mais a bola para construir o jogo com tranquilidade. No entanto, a melhora não foi suficiente para impedir a boa partida dos rivais, que usaram da velocidade chegar ao gol de Marcos Felipe.

Aos 20 minutos, o Cuiabá ganhou escanteio e Derik Lacerda cobrou na cabeça de Isidro Pitta. Sozinho ao lado do goleiro tricolor, o centroavante paraguaio subiu sem marcação e testou para o fundo das redes. Após três chances perdidas, o atacante não perdoou a falha na marcação tricolor e abriu o placar: 1x0

Após o gol sofrido, a equipe comandada por Rogério Ceni precisou acalmar os ânimos e aumentar a concentração para voltar a imprimir o estilo de jogo que colocou o clube na briga pela liderança. Aproximações, trocas de passe rápidas e dribles curtos voltaram a ser vistos, mas não surtiam efeito frente ao bloqueio mato grossense. Nem a estreia do lateral esquerdo Iago Borduchi foi suficiente para empolgar o torcedor na Fonte Nova, que assistiu ao novo jogador fazer um primeiro tempo discreto.

Na volta do intervalo, a conversa de Rogério Ceni no vestiário fez efeito imediato. O Bahia voltou com mais ímpeto ofensivo e verticalidade, o que culminou na mudança do marcador. Aos três minutos do segundo tempo, Everton Ribeiro cruzou e Jean Lucas apareceu dentro da área para desviar a bola e empatar a partida: 1x1.

A empolgação com o gol cessou dois minutos depois, quando Denilson acionou Isidro Pitta com um passe rasteiro e o paraguaio bateu de primeira por baixo das pernas de Marcos Felipe. O segundo gol do Cuiabá, no entanto, não impediu o Tricolor de continuar atacando dentro do jogo. Porém, o desempenho visto em campo era inferior ao que o torcedor do Bahia se acostumou a ver.

O restante do segundo tempo foi marcado por um sentimento misto. O Bahia retomou a posse da bola e passou a circular melhor o jogo, principalmente após as substituições. A construção das jogadas passou a ter mais velocidade, o que não significou um maior aproveitamento contra um Cuiabá bem postado defensivamente. Assim, o tempo foi acabando e o adversário passou a tomar o controle da partida, mostrando tranquilidade para trocar passes até o fim da partida. Por mais que a torcida embalasse e o time tentasse, o apito final veio determinando a primeira derrota do Esquadrão dentro de casa na Série A.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1 X 2 Cuiabá - Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho (Gilberto), Gabriel Xavier, Kanu e Iago Borduchi; Caio Alexandre, Jean Lucas (Rafael Ratão), Everton Ribeiro e Cauly; Ademir (Biel) (Luciano Juba) e Thaciano (Carlos de Pena). Técnico: Rogério Ceni.

Cuiabá: Walter, Raylan, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral (Bruno Alves) e Denilson (Filipe Augusto); Jonathan Cafú (Eliel), Isidro Pitta (Deyverson) e Derik Lacerda (André Luís). Técnico: Petit.

Local: Arena Fonte Nova

Gols: Isidro Pitta, aos 21 do primeiro tempo; Jean Lucas, aos 3 e Isidro Pitta aos 5 do segundo tempo

Cartão amarelo: Gabriel Xavier e Carlos De Pena (Bahia); Alan Empereur e Denilson (Cuiabá)

Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Douglas Pagung (ES).