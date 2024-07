RECORDE PERTINHO

Contra o Cuiabá, Bahia pode alcançar melhor marca de sua história no primeiro turno da Série A

Tricolor aposta na força de casa para levar a melhor sobre o Dourado

Gabriel Rodrigues

Publicado em 12 de julho de 2024 às 05:00

Bahia tem 30 pontos e pode superar a campanha de 2019, quando fez 31 no 1º turno Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

O Bahia está perto de fazer história no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (13), contra o Cuiabá, às 16h, na Fonte Nova, o tricolor terá a chance de alcançar o seu melhor desempenho em um primeiro turno da Série A. Para isso, precisa fazer valer a força como mandante diante do Dourado.

O triunfo sobre o Athletico-PR por 3x1, na última quarta-feira, deixou o Esquadrão com 30 pontos em 16 jogos no Brasileirão. Até então, o melhor aproveitamento do clube baiano nos 19 primeiros duelos da competição foi de 31 pontos, conquistados na temporada 2019. Por isso, se vencer o Cuiabá, o Bahia chegará aos 33 pontos, quebrando a marca - e com mais dois confrontos restantes para o fim do turno.

Em 2019, o tricolor terminou a metade inicial da Série A na 7ª colocação e chegou a sonhar com uma vaga na Libertadores. Mas não conseguiu manter o mesmo desempenho no restante do torneio e fechou o ano na 11ª posição, com 49 pontos.

O time treinado por Rogério Ceni, aliás, já superou a campanha de 2019 no número de vitórias. Naquele ano, a equipe, que tinha Roger Machado no comando, iniciou bem o Brasileirão e terminou o primeiro turno com oito triunfos. Em 2024, já são nove resultados positivos em 16 partidas. No retrospecto geral, o aproveitamento é de 62%.

Apesar de valorizar a marca inédita que pode ser conquistada, Rogério Ceni faz questão de lembrar que o Bahia busca os seus próprios objetivos no ano. Mais de uma vez, o treinador já falou que a meta é fazer a melhor campanha do clube na história do Brasileirão por pontos corridos. Atualmente, o Esquadrão está na zona de classificação para a Copa Libertadores.

“Nós não estamos correndo atrás do primeiro turno de 2019, estamos correndo atrás dos objetivos de 2024. Independente dessa comparação, o que importa é a pontuação que a gente consiga contra os nossos adversários esse ano”, afirmou o técnico.

Com mais nove pontos em disputa antes do fim do turno, o Bahia terá a chance, além de bater o próprio recorde, de estabelecer a melhor campanha de um clube nordestino na primeira metade do Brasileirão por pontos corridos. Atualmente o posto é ocupado pelo Fortaleza, que em 2021 conseguiu 33.

A boa notícia para os tricolores é que, dos três confrontos que terá pela frente, dois serão em casa. Além do Cuiabá, o Esquadrão recebe o Corinthians, no dia 21 (um domingo). O clube baiano é o melhor mandante da Série A, com 100% de aproveitamento. A equipe venceu todos os sete jogos que fez na Fonte Nova.

Na atual temporada, o time principal está invicto em casa. Foram 18 triunfos e dois empates em 20 partidas. A única derrota do Bahia nos seus domínios aconteceu na estreia do Campeonato Baiano, quando foi representado pelo sub-20, já que o elenco principal estava em pré-temporada na Inglaterra.

A última partida do turno será diante do Atlético-GO, no dia 24 (uma quarta-feira), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.