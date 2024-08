COPA DO BRASIL

Após derrota no primeiro jogo, Ceni mantém confiança na classificação do Bahia: 'Onde está escrito que é impossível?'

Tricolor perdeu do Flamengo por 1x0 e terá que reverter cenário no Rio de Janeiro

Da Redação

Publicado em 29 de agosto de 2024 às 14:21

Rogério Ceni durante entrevista após jogo do Bahia na Fonte Nova Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia largou em desvantagem na disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Diante de mais de 46 mil tricolores, o Esquadrão dominou o Flamengo durante boa parte do confronto na Fonte Nova, mas empilhou chances perdidas e foi derrotado por 1x0.

Apesar do revés, o técnico Rogério mantém a confiança em alcançar a classificação. Ele lembrou que o tricolor conseguiu bom desempenho diante do rubro-negro no Maracanã pelo Brasileirão, mesmo tendo perdido por 2x1. Na visão de Ceni, a volta por cima do Esquadrão não é impossível.

"Eu acho que o que possibilita isso é assistir os dois jogos contra o Flamengo. Se você assistir vai ver construção de jogo bem feita, o time joga, chega pelos lados. Não temos talvez um grande aproveitamento na finalização. Vamos ter um tempo para trabalhar isso. Esse time nem sempre consegue entregar os três pontos, mas do ano passado para esse ano tem um progresso muito grande. Não é na velocidade que o torcedor deseja, mas cada um tem um tempo. Acho que era bem possível ter vencido o jogo. Vamos tentar trabalhar algum ajuste ou outro de pressão de marcação", disse ele, antes de completar:

"Eles [Flamengo] não tiveram chances. Temos que trabalhar a finalização, tentar chegar com mais peso. O Lucho rende mais por dentro, o Cauly também. Cada um tem que ter seu tempo e seu espaço. Eu não vou tirar Caio Alexandre com 25 minutos para colocar Rezende perdendo por 1 a 0. Ademir e Lucho eram os jogadores mais ofensivos que a gente tinha para entrar. As outras foram por desgaste. E mesmo assim a gente ainda conseguiu ter oportunidades. Por que não pode [reverter a derrota]? Onde está escrito que não pode. Tenho respeito, não tenho medo. Eles têm muitas opções que devem voltar. Mas onde está escrito que é impossível?".