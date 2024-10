ALERTA LIGADO

Após derrota para o Vasco, Ceni indica mudanças no Bahia: 'Tudo tem um limite'

Ataque e meio-campo devem sofrer alterações no confronto com o São Paulo

Da Redação

Publicado em 29 de outubro de 2024 às 15:35

Rogério Ceni projeta mudar o Bahia para recolocar o time nos trilhos Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia ligou o alerta na reta final do Campeonato Brasileiro. A derrota por 3x2 para o Vasco, nesta segunda-feira (28), combinada com a oscilação que a equipe vive no segundo turno, colocou em risco a luta por uma vaga na Libertadores da América. Para resolver o problema, o técnico Rogério Ceni promete fazer mudanças na equipe a partir dos próximos jogos.

De acordo com o treinador, apesar da formação tática considerada titular ter colhido bons frutos em 2024, os últimos resultados indicam um limite e pedem alterações. Com a queda diante do Vasco, a equipe baiana aumentou a distância para o G6. O Esquadrão ocupa a 7ª posição, com 46 pontos, enquanto o São Paulo, que fecha a zona de classificação, tem 51.

"Independente de quem começa, a postura não pode ser como foi a dos primeiros minutos. Não importa quem sejam as peças e a distribuição em campo. A postura acomodada foi o fundamental para o que aconteceu [derrota para o Vasco]", disse Ceni, antes de completar:

"Mas para tudo tem um limite. Chega um limite que você dá o crédito e tudo. Temos alguns dias para treinar. Esse time conseguiu muitos pontos, essa maneira de jogo, mas hoje [contra o Vasco] não conseguimos".

Sem marcar há dez jogos, Thaciano recebeu o terceiro amarelo e está fora contra o São Paulo Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O principal ponto de atenção do treinador está no ataque. Ceni revelou que Biel seria mantido entre os titulares, mas foi vetado pelo departamento médico após voltar a sentir dor na região lombar.

O treinador tem sido alvo de cobrança por parte da torcida por conta do bom momento dos atacantes Ademir e Lucho Rodríguez. No empate por 1x1 com o Cruzeiro, a dupla entrou no segundo tempo e salvou o Bahia da derrota no Mineirão. Já diante do Vasco, Ademir contribuiu com um gol e uma assistência, enquanto Lucho também balançou as redes. Ambos iniciaram o duelo no banco.

Para piorar, a fase da dupla de ataque titular não é das melhores. Artilheiro do Bahia na temporada, com 14 gols, Thaciano chegou a dez jogos sem marcar. Everaldo, que tem sido escalado na ponta, vive seca de quatro partidas.

"Se o Biel estivesse bem ele começaria jogando, mas não pôde jogar. O Thaciano era importante para fazer essa contenção", explicou o treinador.

Ceni também deu a entender que Luciano Rodríguez será titular contra o São Paulo, na próxima terça-feira (5), na Fonte Nova. Para a partida, Thaciano não estará disponível, já que recebeu o terceiro cartão amarelo.

MEIO-CAMPO

Além do ataque, o meio-campo também pode passar por mudanças. Considerado coração do time, o quarteto formado por Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly tem sido intocável até aqui, mas deve ser desfeito.

O principal alvo é Jean Lucas. Em má fase, o camisa 6 foi substituído ainda no primeiro tempo contra o Vasco. No lugar dele, Acevedo surge como opção. O uruguaio voltou a entrar em campo após dez meses longe dos gramados após passar por cirurgia no ligamento do joelho e deixou boa impressão.

Acevedo voltou a jogar após dez meses afastado por conta de uma cirurgia no joelho Crédito: Letícia Martins/EC Bahia