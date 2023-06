Após derrota para Senegal, Brasil segue em 3° no ranking da Fifa

Campeã mundial no Catar, em dezembro, a seleção da Argentina continua no topo do ranking da Fifa. Na atualização desta quinta-feira (29), sem maiores mudanças, a França segue em segundo lugar, logo à frente do Brasil. Nenhuma seleção entrou no Top 10 das equipes masculinas.



Trata-se da segunda atualização em que a Argentina aparece na liderança. O time sul-americano desbancou o Brasil da ponta em abril, no primeiro ranking deste ano. Os brasileiros terminaram 2022 em primeiro lugar, na lista divulgada logo após o fim da Copa do Mundo do Catar.