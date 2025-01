JEGUE DA CHAPADA

Após escapar da degola em 2024, Jacobina sonha com voos mais altos no Campeonato Baiano

Equipe estreia no próximo sábado (11) contra o Porto Sport Club, em Porto Seguro

Gilberto Barbosa

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 06:00

Jogadores do Jacobina treinando durante a pré-temporada Crédito: Divulgação

Entre as belezas da Chapada Diamantina, o Jacobina se prepara para a sua oitava participação no Campeonato Baiano. A estreia na competição será sábado, às 21h, contra o Porto, fora de casa. Vice-campeão da Série B em 2023, o “Jegue da Chapada” fez uma campanha de recuperação depois de um início ruim no ano passado. Após escapar do rebaixamento, o clube busca alcançar um novo patamar no cenário estadual em 2025.

A última temporada começou de forma negativa para o Jacobina. Além de somar apenas um ponto nos três primeiros jogos no estadual, a equipe sofreu duas goleadas para o Bahia de Feira e o Bahia, 6x1 e 5x0 respectivamente. Ainda assim, o clube reverteu sua situação na competição, sofrendo apenas uma derrota nos seis jogos seguintes e garantindo a permanência na elite estadual. No período, o ‘Jegue’ venceu dois jogos como visitante e empatou com o Vitória em casa.

“O primeiro ano após o retorno à elite é sempre o mais difícil. Fizemos um campeonato de permanência e conseguimos alcançar nosso objetivo. Embora tenhamos tido um início ruim, corrigimos a rota ao longo da competição. No entanto, houve alguns erros de planejamento que precisaram ser ajustados com o carro andando”, avaliou o diretor de futebol Rafael Damasceno.

Apenas cinco jogadores do elenco permaneceram em 2025: o goleiro Nilton, o zagueiro Anderson Bandeira, o lateral Gabriel Nereia e os atacantes Vini Alemão e Bruno Nunes, que jogou em equipes como Juventude, Amazonas e Mirassol. Entre os contratados estão o volante Gabriel Soares e o atacante Ruan Costa, revelados pelo Vitória.

“O planejamento para esse ano foi cuidadosamente pensado, levando em consideração os erros do ano passado. Fizemos uma avaliação completa do elenco e da comissão técnica e, a partir daí, optamos por mudanças estratégicas. Renovamos parte do time, mantivemos a base titular e mapeamos o mercado nacional em busca de reforços para fortalecer o grupo e dar uma nova cara ao time”, continuou Rafael.

O time base para o campeonato é composto por: Nilton, Roni, Bandeira, Hugo; Nereia, Bruno Henrique, Gabriel Soares, Zeca e Marquinho; Bruno Nunes e Ruan Costa. Durante a preparação, a equipe jacobinense disputou dois amistosos contra as seleções de Capim Grosso, com derrota por 2x1, e de Várzea da Roça, vencendo por 5x0.

“O desempenho foi satisfatório. Embora tenhamos tido uma vitória e uma derrota, nós conseguimos implementar as ideias do novo treinador e observar o comportamento da equipe em situações de jogo. A derrota nos deu aprendizados importantes, que serviram para corrigir o que ainda precisa ser ajustado”, avaliou Rafael.

Força em casa

Além dos reforços, o Jegue também contará com o apoio da sua torcida nessa temporada. A equipe não foi derrotada no Estádio José Rocha em 2024, com uma vitória e três empates. Um dos jogos foi o empate em 0x0 contra o Vitória, no qual o goleiro Nilton defendeu um pênalti do atacante Alerrandro.

“A conexão com a torcida é uma das nossas principais forças porque eles sempre nos dão um suporte fundamental nos jogos. Também temos um grupo unido dentro de campo e contamos com uma comissão técnica moderna, com um pensamento inovador e focada em trabalhar com dedicação e vontade de vencer. Esse alinhamento entre jogadores, comissão e torcedores cria uma energia positiva que fortalece o time em busca de grandes resultados nesta temporada”, exalta o dirigente.

Após se manter na elite estadual no ano passado, Rafael espera que o Jacobina alce voos mais altos no próximo ano. “Estamos focados em ficar entre os quatro primeiros colocados no campeonato, o que nos garantirá uma vaga na Série D e na Copa do Brasil. Este é nosso objetivo principal, e estamos trabalhando para alcançar essas metas e fortalecer o JEC no cenário estadual, regional e nacional”, finalizou.

Confira a tabela do Jacobina no Baianão 2025:

1ª rodada - Porto x Jacobina - 11/01 (sábado) às 21h

2ª rodada – Jacobina x Jacuipense - 16/01 (quinta) às 19h15

3ª rodada – Jacobina x Bahia - 19/01 (domingo) às 18h30

4ª rodada – Barcelona de Ilhéus x Jacobina - (a definir)

5ª rodada - Vitória x Jacobina - (a definir)

6ª rodada - Jacobina x Juazeirense - (a definir)

7ª rodada - Jequié x Jacobina - (a definir)

8ª rodada - Jacobina x Atlético - (a definir)

9ª rodada - Colo Colo x Jacobina - (a definir)