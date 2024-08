DE OLHO NO BA-VI

Após folga, Bahia volta aos treinos e inicia preparação para o clássico contra o Vitória

Depois de ganhar um dia de folga após a classificação sobre o Botafogo na Copa do Brasil, o elenco do Bahia voltou aos treinos de olho no clássico contra o Vitória. Neste domingo (11), o Esquadrão recebe o rubro-negro na Fonte Nova, às 16h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.