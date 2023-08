Depois de golear o Atlético de Alagoinhas por 8x1 na estreia, o time feminino do Bahia volta a campo neste sábado (5), para enfrentar o Jacuipense, pela 2ª rodada do Campeonato Baiano. A partida será no estádio de Pituaçu, às 15h.



As Mulheres de Aço lideram a competição por ter o melhor saldo de gols. Estão empatadas com Vitória, Leônico e Astro, que também venceram na estreia.



Apesar do bom início, a meia Vilma destacou que o time precisa ter atenção para manter a boa fase durante o estadual.