INUSITADO

Após indicação ao Oscar, Fernanda Torres 'faz gol' no Campeonato Francês

Perfil da Ligue 1 fez brincadeira com a atriz brasileira, que foi indicada ao prêmio por seu papel em "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles

A indicação de Fernanda Torres ao Oscar de Melhor Atriz foi comemorada de uma forma inusitada pelo perfil do Campeonato Francês em português. Um vídeo postado pela Ligue 1 mostra a artista disputando uma partida de futebol, marcando um gol e comemorando. Tudo feito com inteligência artificial.>

“FERNANDA TORRES É A MAIOR, NÃO TEM JEITO!”, publicou a Ligue 1 no X.>

Com a indicação ao prêmio de Melhor Atriz, Fernanda Torres repete o feito da mãe, Fernanda Montenegro, que foi indicada ao Oscar na mesma categoria por "Central do Brasil" há 26 anos. Curiosamente, os dois filmes são dirigidos por Walter Salles. A artista concorre com Cynthia Erivo (“Wicked”), Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”), Mikey Madison (“Anora”) e Demi Moore (“A Substância”).>