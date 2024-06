RETORNO

Após machucar o joelho, lateral André deixa clube português e está de volta ao Bahia

Segundo o Bahia, a decisão foi tomada para que o atleta realize o procedimento cirúrgico e o tratamento no Esquadrão. André foi emprestado ao Estrela Amadora em fevereiro e tinha vínculo com o clube português até junho de 2025.

Formado na base do Bahia, André foi lançado ao profissional em 2022, quando viveu o melhor momento no clube baiano. Foram 28 jogos e a participação no acesso à Série A. No ano passado o jogador perdeu espaço e atuou em apenas sete jogos. Já em 2024, ele disputou apenas duas partidas pelo Esquadrão antes de rumar ao futebol português.