Após provocações, Popó vai enfrentar Kleber Bambam em luta de boxe

Kleber Bambam e Popó vão se enfrentar em luta. Crédito: Reprodução

A esperada luta entre Acelino 'Popó' Freitas e Kleber Bambam vai acontecer. O Fight Music Show anunciou, nesta quinta-feira (14), que o tetracampeão mundial de boxe e o ex-BBB irão se enfrentar na quarta edição do evento, ainda sem data e local definidos. A informação foi divulgada pela companhia em suas redes sociais.



Os dois já vinham se provocando há meses, mas parecia que o aguardado combate não sairia do papel. Vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil e apaixonado por MMA, Bambam constantemente desafiava e ameaçava o baiano. Popó, por sua vez, respondia o influenciador digital questionando sua coragem para enfrentá-lo, e prometendo castigá-lo no ringue. Agora, o embate está confirmado.

"Bambam, você vem falando há mais de cinco meses m***, vem falando que o Foguete vai me pegar, que você vai chocar o mundo. É verdade, você vai chocar o tablado do ringue. Você vai ver o Foguete dar xabu, porque eu sempre me preparei e sempre levei a sério tudo o que eu faço. Você procurou e desafiou a pessoa errada. Agora você vai ter que arcar com as consequências. Vai receber muito pau. Espere", diz Popó, em vídeo publicado nas redes sociais.

"Isso não é sonho, é realidade. Eu não te avisei que ia chocar o mundo? Olha o contrato aqui na mesa. Está aqui o seu contrato, eu vou arrancar a sua cabeça. Eu te avisei. O Foguete vai te pegar, seu otário", falou Bambam.