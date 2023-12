Depois de quatro anos no Bahia, o goleiro Mateus Claus está de saída do tricolor. O vínculo do jogador com o clube baiano se encerra no próximo dia 31 e ele já foi comunicado que o contrato não será renovado para a próxima temporada.



A informação foi divulgada inicialmente pelo site ge, e confirmada pelo CORREIO. Mateus Claus tem propostas de clubes de São Paulo e deve definir o seu futuro nos próximos dias.



O jogador chegou ao Bahia em 2020 para o time sub-23 que disputou o Campeonato Baiano. Ele acabou sendo integrado ao elenco principal. Ao todo, o goleiro disputou 38 partidas pelo Esquadrão.