Após saída de Daniel, atacante Biel assume a camisa 10 do Bahia

A camisa 10 do Bahia não ficará vaga. Após a saída do meia Daniel, que deixou o tricolor para defender o Fluminense, o atacante Biel será o novo dono da numeração. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (6).



Contratado na atual temporada, Biel é um dos destaques do Bahia. Ele estava atuando com a camisa 11. O atacante está machucado e não enfrentará o Cuiabá, neste sábado (8), às 18h, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão.



Desde o ano passado, a camisa 10 do Bahia estava sob a responsabilidade de Daniel. O meia ficou com o posto após a saída de Rodriguinho, no fim de 2021.