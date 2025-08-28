QUEM LEVA A ORELHUDA?

Champions League 2025/26: Veja quem se deu bem e quem se deu mal no sorteio da fase de liga

Sorteio definiu os confrontos da nova fase de liga; Liverpool e Barcelona comemoram, enquanto PSG e Real Madrid encaram caminhos mais difíceis

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 16:05

Taça da Champions League Crédito: Champions League/Divulgação

A Uefa realizou nesta quinta-feira (28) o sorteio dos confrontos da fase de liga da Champions League 2025/26. Esta será a segunda edição do torneio no novo formato, que substituiu a antiga fase de grupos. O sorteio utilizou quatro potes com oito times em cada como base, e a fórmula de disputa continua a mesma da temporada passada: 36 clubes, cada um disputando oito rodadas. O calendário detalhado, com datas, horários e rodadas, será divulgado no próximo sábado (30).

Regulamento

As oito primeiras equipes da tabela avançam diretamente para as oitavas de final. Quem terminar entre a 9ª e a 24ª posição terá de passar pelos playoffs, disputados em jogos de ida e volta, para buscar uma vaga entre os 16 melhores. Do 25º lugar em diante, os times estarão eliminados.

A partir do mata-mata, o formato se mantém tradicional: confrontos de ida e volta, com classificação definida pelo placar agregado, sem o critério de gols fora de casa. Persistindo o empate, haverá prorrogação e, se necessário, disputa de pênaltis. A grande final será em jogo único no dia 30 de maio de 2026, na Puskás Arena, em Budapeste.

Quem se deu bem no sorteio

Atual campeão da Premier League e líder da fase de liga na temporada passada, o Liverpool tem motivos para comemorar o sorteio. Com um elenco reforçado em relação à última temporada, os Reds caíram em um chaveamento que parece favorável no caminho rumo ao mata-mata.

O time de Arne Slot terá duelos de peso contra Real Madrid, Juventus e Atlético de Madrid, que prometem confrontos de alto nível. No entanto, encontrará rivais menos ameaçadores como Eintracht Frankfurt, PSV, Olympique de Marseille, Qarabag e Galatasaray, adversários considerados mais acessíveis. Outro fator positivo é a logística: ao contrário de outros clubes do pote 1, o Liverpool não terá deslocamentos tão longos.

Liverpool é o atual campeão da Premier League Crédito: Divulgação

O Barcelona também não tem porque reclamar do sorteio. Vice-líder da fase de liga na última temporada e um dos favoritos ao título desta edição após dominar o cenário do futebol espanhol em 2024/25, o time manteve a base e mostrou evolução sob o comando de Hansi Flick.

Na fase de liga, os principais obstáculos do Barça serão PSG e Chelsea. Fora isso, o clube catalão terá jogos relativamente tranquilos contra Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague e Newcastle. Assim como o Liverpool, o Barcelona também não enfrentará viagens desgastantes, o que reforça suas chances de terminar entre os oito primeiros e garantir vaga direta nas oitavas.

Barcelona é o atual campeão de LaLiga Crédito: Divulgação

Quem não teve sorte no sorteio

O Paris Saint-Germain, atual campeão inédito da Champions League, novamente saiu prejudicado no sorteio. Embora a logística não seja um grande obstáculo para a equipe de Luis Enrique, a sequência de confrontos promete ser das mais pesadas.

O PSG terá pela frente Bayern de Munique, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle e Athletic Bilbao. Quase todos são adversários de alto nível, o que deixa os parisienses sem margem para tropeços se quiserem manter o protagonismo no futebol europeu.

PSG é atual campeão da Champions League Crédito: Divulgação/FIFA

Situação parecida vive o Real Madrid, que vinha sendo favorecido em sorteios recentes, mas agora terá um caminho bem mais complicado na edição 2025/26. Sob o comando de Xabi Alonso, os merengues enfrentam um grupo de rivais equilibrados e ainda precisarão encarar longas viagens pelo continente.

Além de duelos de peso contra Manchester City, Liverpool e Juventus, o Real terá um desafio logístico extra: a ida ao Cazaquistão para enfrentar o estreante Kairat Almaty, quase na fronteira com a Ásia. Benfica, Olympique de Marseille, Olympiacos e Monaco completam a lista de adversários na fase de liga.

Real Madrid é o maior campeão da Champions League com 15 títulos Crédito: Divulgação Fifa

