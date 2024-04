OLHO NO BRASILEIRÃO

Após título do Baianão, Fábio Mota projeta cinco novos reforços para a Série A

Presidente rubro-negro falou sobre as posições buscadas no mercado e também adiantou saídas

Da Redação

Publicado em 8 de abril de 2024 às 15:14

Presidente do Vitória, Fábio Mota comemora título do Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória voltou a ter um final feliz no Campeonato Baiano. Depois de seis anos seguidos de frustrações - sendo os últimos cinco sem sequer sair da primeira fase -, o Leão enfim conquistou sua 30ª taça estadual. Com o dever cumprido na competição, é hora de olhar para o futuro.

Ao longo desta semana, o rubro-negro deve voltar a ser ativo no mercado da bola. Segundo o presidente do clube, Fábio Mota, a expectativa é de acertar com mais cinco peças para o início do Brasileirão. Atual campeão da Série B, o Vitória estreará na competição diante do vencedor da primeira divisão, o Palmeiras. O jogo está marcado para domingo (14), às 18h30, no Barradão.

"O Campeonato Brasileiro é outra pegada. É o campeonato mais difícil do mundo. Nem sempre quando a gente perde está tudo errado, e nem sempre quando a gente ganha está tudo certo. A gente tem um planejamento de fazer mais cinco contratações, de reforçar essa equipe do Vitória para o Campeonato Brasileiro", disse Mota, em entrevista ao CORREIO ainda no gramado da Fonte Nova.

O empate em 1x1 com o Bahia garantiu o título ao Leão graças à vantagem conquistada no primeiro jogo da final. Na ida, o rubro-negro havia ganhado por 3x2, no Barradão.

Ao longo da competição estadual, aliás, seis atletas foram desfalques para o técnico Léo Condé. O zagueiro Reynaldo, os volantes Luan Santos, Léo Naldi e Jean Mota, o meia Pablo e o centroavante Luiz Adriano foram contratados pelo clube após o fim do prazo de inscrição do Baianão.

Por outro lado, eles podem atuar pelo Vitória no Brasileirão, assim como na Copa do Brasil. Por ser o campeão da Série B, o time entra apenas na 3ª fase do mata-mata nacional, no mês que vem. A única exceção é Pablo, que já atuou pelo Jacuipense no torneio.

"Evidente que a gente tem mais seis para entrar. Temos Léo Naldi, Luan Santos, Luiz Adriano, Jean Mota e Pablo, que são jogadores que não puderam jogar no Campeonato Baiano. Esses cinco já são reforços para o Brasileiro. E devemos trazer mais cinco", afirmou Mota, que detalhou as posições buscadas:

"Um lateral-direito, porque a gente só tem um, que é o Zeca. Raul [Cáceres] vai fazer uma cirurgia segunda-feira [hoje]. A gente precisa de um lateral-direito. Precisamos de mais um zagueiro, temos que ter pelo menos dois zagueiros por posição. Um beirada, com certeza. Um ou dois beiradas e talvez um goleiro", completou.

Zagueiro chegando

Um dos novos reforços do Vitória deve ser o zagueiro Bruno Uvini, do Grêmio. A informação foi revelada pelo diretor de futebol rubro-negro, Ítalo Rodrigues, em entrevista ao ge. Segundo o dirigente, as negociações com o defensor já estão adiantadas, e a expectativa é que o atleta chegue ao longo dessa semana.

Bruno Uvini tem 32 anos e foi revelado pelo São Paulo. Ele passou boa parte da carreira fora do país, acumulando passagens por clubes como Napoli (Itália), Twente (Holanda), Al Nassr e Al Ittihad (Arábia Saudita), FC Tokyo (Japão), entre outros. No início de 2023, o zagueiro voltou ao Brasil, contratado pelo Grêmio. Disputou 32 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência na temporada. No fim do ano, renovou com o Imortal até dezembro de 2025.

Mas, em 2024, o defensor teve poucas oportunidades. Atuou em apenas quatro partidas, todas em que a equipe jogou com time misto ou reserva. Em março, sofreu lesão muscular na coxa esquerda.

Saídas

Além de contratar novos reforços, os próximos dias devem ser de despedidas na Toca do Leão. Fábio Mota confirmou que o clube fará uma avaliação do elenco, e adiantou que alguns jogadores não irão permanecer na equipe para o Brasileirão.

"Evidente que alguns atletas estão saindo do Vitória. A gente vai ter que liberar alguns atletas, e vai fazer a reposição. Essa semana, a partir de terça-feira [amanhã], é dia de executar o planejamento que está montado. Eu acredito muito no planejamento. Na minha vida, sempre foi planejado. Desde quando assumi o Vitória, o planejamento é que tem guiado a minha vida como presidente do Esporte Clube do Vitória", falou Mota.

O presidente rubro-negro não quis adiantar quem está na lista de saídas. Na primeira janela de transferências do futebol brasileiro, o Leão contratou 21 reforços - incluindo os seis que não disputaram o Baianão.

Até o dia 19 deste mês, os clubes das Séries A e B do Brasileirão podem contratar apenas atletas que foram inscritos em algum campeonato estadual no primeiro trimestre. Após este período, uma nova janela de transferências vai ser aberta, entre os dias 10 de julho e 2 de setembro de 2024.

