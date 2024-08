DE SAÍDA

Após título do Brasileirão, Lindsay Camila deixa o comando do time feminino do Bahia

Tricolor está no mercado em busca de um novo treinador para as Mulheres de Aço

Da Redação

Publicado em 7 de agosto de 2024 às 15:43

Técnica Lindsay Camila conquistou o título da Série A2 do Brasileirão Crédito: Divulgação / E.C Bahia

Campeã da Série A2 do Brasileirão pelo Bahia, a técnica Lindsay Camila deixou o comando do tricolor. De acordo com o próprio Esquadrão, ela aceitou uma oferta de um clube do exterior, que não teve o nome divulgado, e decidiu interromper a passagem pela equipe baiana.

Lindsay Camila chegou ao Bahia em janeiro para fazer parte do projeto de reconstrução da equipe feminina, que havia sido rebaixada à segunda divisão. Ela comandou o clube em treze jogos, conquistando nove triunfos, três empates e sofrendo uma derrota.

“Não foi uma decisão fácil. Encerro esse ciclo no Bahia com o coração apertado, mas com a sensação de dever cumprido. Conseguimos o acesso, o título da Série A2. Tive a oportunidade de trabalhar com um grupo incrível de atletas e comissão técnica. Sou grata a toda estrutura e apoio que o Bahia me deu e deu ao futebol feminino neste período. Como já falei anteriormente, o futebol feminino no Bahia é uma realidade. Agora, acompanharei de longe, como torcedora, os novos passos desse clube imenso. Deixo meu agradecimento à diretoria, comissão, atletas e à torcida pela parceria”, afirmou Lindsay.

Ainda segundo o Bahia, o departamento de futebol feminino trabalha na contratação de um novo treinador. O time será comandado de forma interina pela auxiliar técnica Talita Oliveira. Após o fim da Série A2 do Brasileirão, as Mulheres de Aço miram o Campeonato Baiano.