Três jogadores do time sub-20 do Bahia que conquistou o pentacampeonato baiano, no último sábado, contra o Jacuipense, foram promovidos temporariamente para a equipe principal.



O tricolor anunciou que o atacante Vitinho, o zagueiro Marcello e o lateral esquerdo Alex serão integrados ao elenco do técnico Renato Paiva. Eles ficarão com o grupo principal até o dia 3 de julho, data da reapresentação do time sub-20, que iniciará a preparação para a disputa da Copa do Brasil da categoria.