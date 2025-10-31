Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex de Iza, Yuri Lima revela de quem partiu decisão de largar o futebol e planeja retorno

Jogador se derrete pela filha Nala: "Quero voltar a jogar por ela”

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 15:16

Iza, Yuri Lima e Nala
Iza, Yuri Lima e Nala Crédito: Reprodução

Cinco meses depois de anunciar a aposentadoria, o volante Yuri Lima revelou, em entrevista à ESPN, que pretende retomar a carreira profissional em 2026. O jogador de 31 anos, que já passou por Fluminense, Santos e Mirassol, disse estar em preparação para o retorno: “Eu tenho o desejo de retornar ao futebol. Como eu falei, é a paixão da minha vida [...] Estou me preparando para isso. O que eu almejo é ser o melhor que eu puder e chegar o mais longe que eu puder”.

A decisão de se afastar dos gramados foi anunciada em maio, pouco antes do aniversário de um ano de sua filha, Nala, fruto do relacionamento com a cantora Iza. Segundo Yuri, o afastamento foi motivado exclusivamente pelo desejo de acompanhar de perto o crescimento da menina. “Naquela época, minha filha estava para nascer e eu preferi dar essa encerrada na minha carreira para realmente focar nelas e cuidar da minha família, que para mim é a coisa mais importante da vida”, afirmou.

Iza e Yuri Lima

IZA por Reprodução
IZA por Reprodução
IZA por Reprodução
IZA por Reprodução
Iza deu entrevista nas ruas de Nova York vestindo um colete do Olodum por Reprodução / Instagram
Iza falou sobre ter reatado com Yuri Lima por Reprodução/Instagram
Iza por Reprodução
Paolla Oliveira e IZA por Reprodução
Yuri e sua filha Nala por Reprodução
Ivete e Iza no Rock In Rio por Reprodução
Yuri Lima e Iza por Reprodução
Iza durante festa do Vasco por Vasco TV
IZA e Sam Smith por Reprodução/Redes sociais
Iza por Reprodução/Instagram
Iza agradeceu o apoio dos fãs e seguidores por Reprodução/Redes sociais
Yuri Lima e Iza por Reprodução/Instagram
Vídeo de apoio a Iza por Reprodução/Instagram
Iza e Yuri Lima por Reprodução
Iza e Yuri Lima por Reprodução
Iza anuncia que será mãe de uma menina por Reprodução/Instagram
Iza faz show em live para celebrar gravidez: 'O mundo já mudou de cor' por Reprodução/ Instagram
Iza por Reprodução/TV Globo
Iza grávida por Reprodução/ Instagram
Iza e Yuri Lima por Reprodução
Dançarina de Iza é localizada com confusão mental por Redes sociais
Sérgio e Iza por Redes sociais
Iza é flagrada sendo reprimida pelo ex-marido por Redes sociais
Iza e o namorado, Yuri Lima por Reprodução
Iza e Yuri Lima por Reprodução
Yuri Lima no Cuiabá por Reprodução
Yuri Lima no Mirassol por Reprodução
Yuri Lima anunciou aposentadoria dos gramados por Reprodução / Redes Sociais
1 de 32
IZA por Reprodução

O volante reforçou que não houve interferência de terceiros na escolha, como chegou a ser especulado. “Quanto a parar de jogar futebol, a decisão foi totalmente minha. Eu queria realmente ficar com ela, com a minha filha. Não me arrependo de forma alguma. Minha filha é a coisa mais importante para mim”, disse, acrescentando que o tempo ao lado de Nala o fez “melhorar em todas as áreas da vida”.

Acostumado com os holofotes desde o início da carreira, Yuri viu sua exposição crescer ainda mais quando começou a namorar Iza, no início de 2023. O relacionamento chegou ao fim neste mês, após diversas idas e vindas. Apesar disso, ele fala com carinho da artista e do período em que ela o acompanhava nos jogos do Mirassol. “É indiscutível o tamanho dela. Eu falo que a Izabela é uma pessoa mais maravilhosa do que a Iza. [...] Eu acho que até o pessoal da cidade gostava de ter a Iza num jogo”, comentou.

Durante quase dois anos no Mirassol, Yuri fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Fora do clube desde agosto, o jogador afirma não se arrepender de ter deixado o time. “O Mirassol é um exemplo. É um clube certinho, que paga em dia, cumpre o que promete. Ninguém esperava que pudesse ser tão rápido, mas o Mirassol está onde merece”, afirmou, sem descartar um eventual retorno.

Leia mais

Imagem - IZA e Yuri Lima comemoram juntos o aniversário de 1 ano da filha após fim do relacionamento

IZA e Yuri Lima comemoram juntos o aniversário de 1 ano da filha após fim do relacionamento

Imagem - Iza terá que pagar pensão à Yuri Lima? Veja o que diz a lei

Iza terá que pagar pensão à Yuri Lima? Veja o que diz a lei

Imagem - Após polêmicas, Iza e Yuri Lima terminam relacionamento

Após polêmicas, Iza e Yuri Lima terminam relacionamento

Revelado nas categorias de base do Osasco Audax, Yuri também relembrou o período sob o comando de Fernando Diniz, técnico que considera fundamental em sua trajetória. “Para mim, ele é um ser humano diferente no esporte. Ele quer o bem do jogador, não só dentro de campo, mas fora também”, afirmou. O volante disse ainda ter “gratidão eterna” ao treinador, que o incentivou a atuar em várias posições e o ajudou a amadurecer profissionalmente.

Com planos de volta aos gramados e o foco renovado, Yuri Lima resume a nova fase com uma motivação clara: “Hoje eu penso muito nela. Quero voltar a jogar por ela”, disse, em referência à filha Nala.

Tags:

Iza Yuri Lima

Mais recentes

Imagem - Jogadora de futebol morre após ser atingida por raio durante treino

Jogadora de futebol morre após ser atingida por raio durante treino
Imagem - Aos 15 anos, filho de Cristiano Ronaldo ganha carro de luxo de R$ 1,65 milhão

Aos 15 anos, filho de Cristiano Ronaldo ganha carro de luxo de R$ 1,65 milhão
Imagem - CBF avalia trazer final da Libertadores para o Brasil; entenda

CBF avalia trazer final da Libertadores para o Brasil; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada