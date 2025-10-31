VAI VOLTAR

Ex de Iza, Yuri Lima revela de quem partiu decisão de largar o futebol e planeja retorno

Jogador se derrete pela filha Nala: "Quero voltar a jogar por ela”

Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 15:16

Iza, Yuri Lima e Nala Crédito: Reprodução

Cinco meses depois de anunciar a aposentadoria, o volante Yuri Lima revelou, em entrevista à ESPN, que pretende retomar a carreira profissional em 2026. O jogador de 31 anos, que já passou por Fluminense, Santos e Mirassol, disse estar em preparação para o retorno: “Eu tenho o desejo de retornar ao futebol. Como eu falei, é a paixão da minha vida [...] Estou me preparando para isso. O que eu almejo é ser o melhor que eu puder e chegar o mais longe que eu puder”.

A decisão de se afastar dos gramados foi anunciada em maio, pouco antes do aniversário de um ano de sua filha, Nala, fruto do relacionamento com a cantora Iza. Segundo Yuri, o afastamento foi motivado exclusivamente pelo desejo de acompanhar de perto o crescimento da menina. “Naquela época, minha filha estava para nascer e eu preferi dar essa encerrada na minha carreira para realmente focar nelas e cuidar da minha família, que para mim é a coisa mais importante da vida”, afirmou.

Iza e Yuri Lima 1 de 32

O volante reforçou que não houve interferência de terceiros na escolha, como chegou a ser especulado. “Quanto a parar de jogar futebol, a decisão foi totalmente minha. Eu queria realmente ficar com ela, com a minha filha. Não me arrependo de forma alguma. Minha filha é a coisa mais importante para mim”, disse, acrescentando que o tempo ao lado de Nala o fez “melhorar em todas as áreas da vida”.

Acostumado com os holofotes desde o início da carreira, Yuri viu sua exposição crescer ainda mais quando começou a namorar Iza, no início de 2023. O relacionamento chegou ao fim neste mês, após diversas idas e vindas. Apesar disso, ele fala com carinho da artista e do período em que ela o acompanhava nos jogos do Mirassol. “É indiscutível o tamanho dela. Eu falo que a Izabela é uma pessoa mais maravilhosa do que a Iza. [...] Eu acho que até o pessoal da cidade gostava de ter a Iza num jogo”, comentou.

Durante quase dois anos no Mirassol, Yuri fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Fora do clube desde agosto, o jogador afirma não se arrepender de ter deixado o time. “O Mirassol é um exemplo. É um clube certinho, que paga em dia, cumpre o que promete. Ninguém esperava que pudesse ser tão rápido, mas o Mirassol está onde merece”, afirmou, sem descartar um eventual retorno.

Revelado nas categorias de base do Osasco Audax, Yuri também relembrou o período sob o comando de Fernando Diniz, técnico que considera fundamental em sua trajetória. “Para mim, ele é um ser humano diferente no esporte. Ele quer o bem do jogador, não só dentro de campo, mas fora também”, afirmou. O volante disse ainda ter “gratidão eterna” ao treinador, que o incentivou a atuar em várias posições e o ajudou a amadurecer profissionalmente.