FUGA DO Z-4

Vitória enfrenta o Cruzeiro com o objetivo de fugir do Z-4 no Brasileirão

Equipe busca se recuperar em duelo válido pela 31ª rodada da Série A; a bola rola às 16h

Gilberto Barbosa

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 05:00

Com lesão de Lucas Arcanjo, Thiago Couto assume a meta rubro-negra até o final da temporada Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória vai tentar superar a derrota para o Corinthians e se recolocar na briga contra a degola neste sábado (1º), quando visita o Cruzeiro em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória pode significar a saída da equipe do Z-4, em caso de tropeço do Santos. A bola rola às 16h, no Mineirão.

Na 17ª posição, o time ensaiou uma reação após a chegada do técnico Jair Ventura, em setembro. O rubro-negro venceu três das seis partidas sob a tutela do treinador, incluindo triunfos contra o Bahia, por 2x1, e o Santos, por 1x0, que recolocaram o rubro-negro na luta pela permanência.

A missão em Minas não será fácil. Em 3º lugar na tabela, o Cruzeiro possui o segundo melhor aproveitamento como mandante na Série A e venceu quatro dos últimos cinco jogos disputados no Mineirão. A última derrota foi em agosto, quando a Raposa perdeu para o Santos, por 2x1.

Já o Vitória é o quarto pior visitante do torneio, tendo vencido apenas um dos 15 jogos disputados fora de casa. Se há um alento para o torcedor rubro-negro, é que o último resultado positivo do Leão veio longe de Salvador, contra o Santos. O gol de Matheuzinho decretou a vitória por 1x0.

Ao todo, o Leão venceu duas das 27 partidas disputadas em Minas Gerais. O último triunfo ocorreu em 2010, quando o rubro-negro venceu por 1x0 pelo Brasileirão daquele ano. Aquela também foi a última vez que o time levou a melhor sobre o Cruzeiro pelo campeonato nacional.

Desfalques

Além da derrota em casa, o Vitória sofreu outro duro golpe no jogo contra o Corinthians. O goleiro Lucas Arcanjo teve o rompimento do ligamento colateral medial do joelho confirmado após exames e não joga mais em 2025. Quem assume a titularidade é o reserva Thiago Couto. Apesar de ter feito apenas cinco jogos no ano, o arqueiro garantiu estar pronto para a missão.

“É um desafio muito grande estar sem ritmo de jogo. Acho que para qualquer atleta, de qualquer posição, mas principalmente para o goleiro. Porque as ações que você faz durante o treino são diferentes daquelas que são feitas durante o jogo. Mas eu acho que isso minimiza quando você tem um desempenho bom nos treinos e não deixa o ritmo cair. Acho que isso facilita um pouco mais na hora de se readaptar ao jogo”, disse, em coletiva realizada na última sexta (31).

Outros desfalques importantes são o zagueiro Lucas Halter e o volante Ronald, que cumprem suspensão, além de Baralhas que se recupera de lesão na posterior da coxa. Programado para voltar no duelo de sábado, o lateral Raúl Cáceres reclamou de dor na coxa e não viajou para Belo Horizonte.

Com isso, Paulo Roberto segue na equipe titular, enquanto Neris ganha oportunidade na zaga. A dupla de meio de campo deverá ser formada por Dudu, que retorna aos 11 iniciais ao lado de Willian Oliveira.

Já o Cruzeiro vai para o jogo sem sua dupla titular, uma vez que os zagueiros Fabrício Bruno e Villalba cumprem suspensão nesta rodada. Outro desfalque importante é o atacante Wanderson, que sofreu uma grave lesão na coxa esquerda no empate contra o Palmeiras.