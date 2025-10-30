SEGUNDA CHANCE

Titular contra o Cruzeiro? Dudu quer reconquistar confiança do torcedor rubro-negro

Volante rubro-negro já foi expulso duas vezes em cinco jogos no retorno ao Vitória

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 05:00

Dudu quer reconquistar a confiança do torcedor do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Uma relação frágil. É assim que a história entre Dudu, o Vitória e seus torcedores pode ser resumida. Do auge em 2023 à quebra de confiança no ano seguinte, o terceiro ano do jogador vinculado ao Leão da Barra parecia se encaminhar ainda mais para jogador e clube seguirem caminhos opostos na carreira, mas o segundo semestre de 2025 serviu como uma segunda chance para o camisa 21, que agora luta para reconquistar seu espaço.

A volta do jogador ao clube ocorreu como uma “contratação” do Leão para a metade final da temporada. Em meio à briga contra a zona de rebaixamento, o diretor de futebol Gustavo Vieira solicitou o retorno do volante, que estava emprestado à Ponte Preta até o final de 2025. O sentimento de “segunda chance” se cristalizou na primeira semana de retorno à Toca do Leão, onde foi apresentado novamente para a torcida, assim como os novos reforços.

“O Dudu que volta é um cara concentrado, que está buscando ajuda por fora. Conversei com o Fábio Mota sobre isso. Vim para jogar bola, dar a volta por cima junto com meus companheiros e ajudar o Vitória a sair da zona de rebaixamento”, disse durante sua segunda apresentação.

Desde então, foram cinco participações do volante no Campeonato Brasileiro, quase sempre entrando no segundo tempo. Na única oportunidade em que foi escolhido para começar como titular, Dudu foi expulso com 25 minutos contra o Fluminense. A atitude reacendeu a preocupação do torcedor rubro-negro, que já conhece o histórico do jogador. Com a camisa do Vitória, Dudu recebeu 24 cartões amarelos e três vermelhos em toda sua passagem por Salvador. O número desconsidera as três partidas em que o volante foi expulso por receber o segundo cartão amarelo.

Apesar da indisciplina, as boas atuações do volante contra Bahia e Corinthians renderam um voto de confiança do técnico Jair Ventura. Com as ausências de Gabriel Baralhas e Ronald, a tendência é de que Dudu comece jogando diante do Cruzeiro, no próximo sábado (1). O jogador, no entanto, desconversou sobre a possibilidade de voltar a ter sequência como titular. "Estou pronto sempre, seja saindo do banco ou começando de titular, mas deixo isso para o treinador", falou.

Altos e baixos

A história de Dudu com a camisa do Vitória se inicia em 2023, quando o volante foi emprestado ao Leão pelo Volta Redonda. As boas atuações movimentaram a diretoria do clube para comprar o jogador junto ao clube carioca. No final da temporada, o atleta pôde comemorar junto ao elenco rubro-negro o título da Série B daquele ano. Titular indiscutível do time, a boa fase continuou no primeiro semestre de 2024, quando foi presença constante na conquista do Campeonato Baiano.

Os problemas surgiram logo nas primeiras rodadas do Brasileirão do ano passado. Com apenas um ponto conquistado em 15 disputados, o Leão teve um começo turbulento, que resultou na demissão do técnico Léo Condé e na saída de jogadores que não correspondiam, como Zeca, Yuri Castilho, Matheus Gonçalves e outros.

A gota d’água para o volante aconteceu em julho de 2024, quando Dudu e Rodrigo Andrade - outro ex-jogador do Vitória - foram agredidos por membros de uma das torcidas organizadas do clube após serem encontrados em um bar na Rua Artêmio Castro Valente, a mesma onde está localizado o Barradão. A decisão do Leão após o episódio foi emprestar os dois jogadores.