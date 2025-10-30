DM CHEIO

Sanabria rompe ligamento e desfalca o Bahia até 2026; Gilberto só volta após Data Fifa

No outro espectro, Pulga voltou a treinar e pode ser opção

Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 07:43

Sanabria em entrevista coletiva Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia recebeu uma notícia dura: o atacante Luciano Sanabria está fora do restante da temporada. O argentino de 21 anos sofreu uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo durante a derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no último sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar da gravidade, Sanabria não precisará passar por cirurgia. Segundo o Ge.com, o tratamento será conservador, mas o tempo de recuperação impede qualquer chance de retorno em 2025. A previsão é de dois a três meses de reabilitação, o que deve permitir que o atleta retome os treinos apenas em janeiro de 2026.

Contratado no meio do ano, Sanabria disputou 11 partidas e marcou um gol pelo Tricolor antes da lesão.

O mesmo jogo também trouxe preocupação com Gilberto, que deixou o campo no início do segundo tempo após sentir dores na coxa. Os exames apontaram estiramento muscular na parte posterior, e o lateral-direito deve seguir fora até pelo menos 18 de novembro, após a última Data Fifa de 2025. Assim, ele será desfalque nos confrontos com Bragantino, Atlético-MG e Internacional.

Pulga volta a ser opção

Mas o técnico Rogério Ceni também recebeu boas notícias no CT Evaristo de Macedo. O atacante Erick Pulga participou normalmente das atividades desta terça-feira (28) e volta a ser opção para o duelo contra o RB Bragantino, neste domingo (2), às 16h, na Arena Fonte Nova.

Erick Pulga Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Outros atletas em recuperação também avançaram: o meia Everton Ribeiro realizou parte do treino com o grupo após cirurgia para retirada de um câncer na tireoide, e o volante Caio Alexandre iniciou transição física.