Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sanabria rompe ligamento e desfalca o Bahia até 2026; Gilberto só volta após Data Fifa

No outro espectro, Pulga voltou a treinar e pode ser opção

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 07:43

Sanabria em entrevista coletiva
Sanabria em entrevista coletiva Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia recebeu uma notícia dura: o atacante Luciano Sanabria está fora do restante da temporada. O argentino de 21 anos sofreu uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo durante a derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no último sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar da gravidade, Sanabria não precisará passar por cirurgia. Segundo o Ge.com, o tratamento será conservador, mas o tempo de recuperação impede qualquer chance de retorno em 2025. A previsão é de dois a três meses de reabilitação, o que deve permitir que o atleta retome os treinos apenas em janeiro de 2026. 

Contratado no meio do ano, Sanabria disputou 11 partidas e marcou um gol pelo Tricolor antes da lesão.

O mesmo jogo também trouxe preocupação com Gilberto, que deixou o campo no início do segundo tempo após sentir dores na coxa. Os exames apontaram estiramento muscular na parte posterior, e o lateral-direito deve seguir fora até pelo menos 18 de novembro, após a última Data Fifa de 2025. Assim, ele será desfalque nos confrontos com Bragantino, Atlético-MG e Internacional.

Pulga volta a ser opção

Mas o técnico Rogério Ceni também recebeu boas notícias no CT Evaristo de Macedo. O atacante Erick Pulga participou normalmente das atividades desta terça-feira (28) e volta a ser opção para o duelo contra o RB Bragantino, neste domingo (2), às 16h, na Arena Fonte Nova.

Erick Pulga provoca o Vitória e imita galinha após gol na Fonte Nova
Erick Pulga Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Outros atletas em recuperação também avançaram: o meia Everton Ribeiro realizou parte do treino com o grupo após cirurgia para retirada de um câncer na tireoide, e o volante Caio Alexandre iniciou transição física.

Durante o treinamento, Ceni comandou um trabalho de posse de bola em campo reduzido, com dois times se enfrentando e um jogador coringa participando dos dois lados.

Tags:

Bahia Mateo Sanabria

Mais recentes

Imagem - Flamengo na final da Libertadores pode ajudar o Bahia; entenda

Flamengo na final da Libertadores pode ajudar o Bahia; entenda
Imagem - Goleiro Lucas Arcanjo vai precisar de cirurgia e não joga mais nessa temporada

Goleiro Lucas Arcanjo vai precisar de cirurgia e não joga mais nessa temporada
Imagem - Titular contra o Cruzeiro? Dudu quer reconquistar confiança do torcedor rubro-negro

Titular contra o Cruzeiro? Dudu quer reconquistar confiança do torcedor rubro-negro

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada