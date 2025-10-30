VITÓRIA

Goleiro Lucas Arcanjo vai precisar de cirurgia e não joga mais nessa temporada

Exames confirmaram ruptura ligamentar e recuperação deve durar até quatro meses

Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 07:19

Lucas Arcanjo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória perdeu uma peça importante para o restante da temporada. O goleiro Lucas Arcanjo teve rompimento do ligamento colateral medial do joelho confirmado por exames e precisará passar por cirurgia, com previsão de retorno aos gramados entre três e quatro meses.

A contusão ocorreu durante a partida contra o Corinthians, quando o jogador foi atendido em campo, tentou seguir no jogo após alguns testes, mas acabou sendo substituído ainda no primeiro tempo. Desde então, o atleta segue com dores e, mesmo após a avaliação médica, o clube optou por não adotar tratamento conservador.

