DESAFIOS OPOSTOS

Bahia nunca perdeu e Vitória quer encerrar jejum: relembre os tabus em jogo para a 31ª rodada

Tricolor defende tabu o Red Bull Bragantino em casa, enquanto Leão quer surpreender como visitante diante do Cruzeiro

Alan Pinheiro

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 05:30

Bahia venceu e Vitória perdeu na última vez que enfrentaram Bragantino e Cruzeiro, respectivamente Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia; Victor Ferreira/EC Vitória

A rodada do próximo final de semana dá continuidade à missão de Bahia e Vitória em se aproximar cada vez mais da Copa Libertadores e de fugir da zona de rebaixamento, respectivamente. Apesar dos momentos opostos, a dupla Ba-Vi entra em campo com tabus em jogo. No sábado (1), o Leão encara o Cruzeiro no Mineirão com o objetivo de vencer pela terceira vez o adversário em Minas Gerais. Já o Esquadrão entra em campo no domingo (2) e enfrenta o Red Bull Bragantino, time que nunca venceu o Tricolor em Salvador.

A rivalidade entre Vitória e Cruzeiro começou em 1972 e já rendeu 54 jogos entre as duas equipes, com ampla vantagem para o Cabuloso. A equipe mineira saiu com o resultado positivo em 32 oportunidades, enquanto o Leão só venceu 10 confrontos e empatou em 12 jogos. Como visitante, os rubro-negros perderam 21 vezes, empataram quatro partidas e venceram em apenas duas oportunidades.

Para quebrar o jejum de 15 anos sem vencer o rival da rodada fora de casa, os comandados de Jair Ventura se espelham em 2010, última vitória rubro-negra em Belo Horizonte. Na ocasião, os times se encontraram pela 15ª rodada do Brasileirão daquele ano. Dentro de campo, o atacante Júnior “Diabo Loiro” marcou o único gol do confronto.

Antes, o único resultado positivo aconteceu durante a primeira fase do Campeonato Brasileiro de 1998. Treinados por Geninho, o Leão saiu vitorioso ao superar o Cruzeiro com gols de Alex Mineiro e Dejan Petkovic. Vencendo os mineiros como visitante pela terceira vez na história, o Rubro-negro chegaria a 34 pontos na tabela de classificação.

História a ser defendida

Se os rubro-negros tem um jejum a quebrar, os tricolores defendem um tabu diante do Red Bull Bragantino. Jogando em Salvador, o Bahia nunca foi derrotado pelos paulistas. Desde 1990, ocorreram apenas 14 partidas entre as duas equipes em solo baiano, com oito triunfos para o Esquadrão e seis empates.

Considerando todas as competições, já foram disputados 32 jogos entre Bahia e o time de Bragança Paulista, com vantagem para os visitantes da vez. O Tricolor venceu em nove oportunidades, enquanto empatou 13 e saiu de campo derrotado em 10 confrontos.

Na última oportunidade em que se encontraram na Arena Fonte Nova, Thaciano foi o autor do único tento anotado pelo Bahia. O jogo aconteceu pela 6ª rodada da Série A de 2024. No entanto, a torcida tricolor quer ver a equipe repetir o confronto de 2023, quando os paulistas vieram à Salvador e foram goleados por 4x0. Rezende, Vitor Hugo, Vinicius Mingotti e Cauly foram os autores dos gols tricolores.