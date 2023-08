Após triunfo, Cauly projeta 'virada de chave' do Bahia no Brasileirão

Cauly em lance do jogo do Bahia contra o América-MG. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Cauly foi o grande nome do triunfo por 3x1 do Bahia sobre o América-MG, na noite deste domingo (6), na Arena Fonte Nova. O camisa 8 teve uma atuação inspirada e comandou a partida com gol e uma assistência, para Rafael Ratão. Antes, Everaldo já havia aberto o placar, enquanto Mastriani fez o único gol dos visitantes.

O resultado positivo encerrou um jejum do Esquadrão, que já estava há oito jogos sem vencer. De quebra, ainda tirou o tricolor do Z4 do Campeonato Brasileiro, empurrando o Santos para a zona. Maestro da noite, Cauly disse ver o duelo como uma possível "virada de chave" para o Bahia.

"Foi um triunfo importante, a gente sabia que seria igual a uma final. Um confronto que tínhamos que ganhar. E a gente também estava precisando desse triunfo, em casa, com nossa torcida. Damos um passo à frente, saímos da zona. E continuamos com o trabalho. Acho que hoje pode ter sido uma virada de chave. A gente vinha tendo bons jogos, mas o resultado não estava vindo", disse, em entrevista ao Premiere.

O gol, aliás, marcou o fim de uma sina pessoal: foi o primeiro de Cauly na Série A. "Muito feliz também pelo meu primeiro gol no Brasileirão. Demorou um pouquinho, mas chegou. Trabalhar mais para que isso possa acontecer mais vezes", afirmou.