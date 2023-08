Bahia derrota o América-MG por 3x1, encerra jejum e deixa Z4 da Série A

Bahia derrotou o América-MG na Arena Fonte Nova. Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Eram seis jogos sem ganhar na Série A, com uma incômoda posição na zona de rebaixamento. Mas isso já é passado. O Bahia enfim encerrou o longo jejum e derrotou o América-MG por 3x1, na noite deste domingo (6), na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada. Everaldo, Cauly e Ratão marcaram os gols tricolores, enquanto Mastriani descontou para o Coelho.



O resultado positivo foi suficiente para tirar o Esquadrão do Z4. O triunfo levou o time aos 18 pontos, subindo para a 16ª colocação e empurrando o Santos para a zona da degola. Os dois times têm a mesma pontuação, mas o Bahia leva a melhor por causa do saldo de gols.

De quebra, o 3x1 ainda dá alívio ao técnico Renato Paiva, pressionado após a sequência ruim. Levando em consideração a Copa do Brasil, o Bahia já somava oito partidas sem vencer. Até então, a equipe havia conseguido apenas um triunfo nos 17 jogos anteriores - uma sequência negativa inédita na história do clube. Mas que acabou.

O próximo compromisso do Bahia será diante do Atlético-MG, fora de casa. O Esquadrão visita o Galo no Mineirão no domingo (13), às 11h, pela 19ª e última rodada do primeiro turno.

PRESSÃO TRICOLOR

O Bahia foi escalado para enfrentar o América-MG com três novidades. Depois de estrearem no empate sem gols com o São Paulo, Camilo Cándido e Rafael Ratão tiveram a primeira chance como titulares. O primeiro ficou com a vaga de Matheus Bahia na lateral esquerda, enquanto Ratão formou o trio de ataque com Ademir e Everaldo. Na zaga, Vitor Hugo ganhou a posição de Gabriel Xavier, que começou no banco.

Precisando reagir na Série A, o tricolor martelou no primeiro tempo. Mostrou ímpeto, alugou o campo de ataque e buscou o gol desde os primeiros minutos. Ainda aos 2, o tricolor já tinha finalizado com Ratão e Ademir, ambos em cima de rivais. Camilo Cándido teve ótima chance aos 13, de fora da área, mas o chute passou ao lado da meta mineira. Cauly também tentou de longe, para defesa de Pasinato.

Já o América-MG praticamente só se defendia. Apareceu com perigo pela primeira vez só aos 15 minutos, quando Felipe Azevedo bateu de primeira, mas Marcos Felipe saltou e espalmou. O goleiro tricolor voltou a aparecer quatro minutos depois, em chute de fora da área de Nicolas.

A partir daí, o Coelho pouco fez. O Bahia retomou a pressão e voltou a mostrar intensidade no ataque. Ficou perto de abrir o placar aos 23, quando Ademir cruzou para a chegada de Ratão, dentro da área. Mas o chute foi por cima do gol.

De tanto martelar, o Esquadrão enfim chegou ao gol. E veio após uma linda jogada de Camilo Cándido, com direito a caneta no marcador antes de cruzar rasteiro para Everaldo. O atacante emendou de primeira, com a perna esquerda, para abrir o placar na Fonte Nova, aos 25 minutos.

O camisa 9 ainda ficou perto de ampliar duas vezes. Aos 37, finalizou forte, mas mandou a bola por cima do gol. Cinco minutos depois, recebeu cruzamento de Cauly e bateu, mas a redonda desviou no caminho e saiu pela linha de fundo.

EMPATE E MAIS GOLS DO BAHIA

O segundo tempo foi movimentado. Aos 6 minutos, o Bahia tomou um banho de água fria, em bola parada e graças a uma falha na marcação. Benítez cobrou falta e Mastriani, sozinho na área, cabeceou para empatar para o América-MG. O gol chegou a ser revisado pelo VAR, mas foi confirmado.

Mas a tristeza tricolor pouco durou. Aos 14, Cauly recebeu de Rezende, acelerou, invadiu a área e finalizou. A bola beijou a trave e entrou, recolocando o Bahia à frente no marcador: 2x1. Cinco minutos depois, o Esquadrão também ficou com um a mais em campo: Burgos recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

O tricolor aproveitou a vantagem numérica. Aos 23, Cauly deu belo passe para Ratão, que ajeitou e finalizou. A bola ainda quicou no gramado antes de estufar as redes. O bandeirinha chegou a marcar impedimento, mas o VAR confirmou o gol: 3x1.

O Bahia ainda saiu em busca do quarto. Aos 36, Jacaré, que entrou na partida no lugar de Ademir, finalizou de longe, mas Pasinato encaixou. O mesmo jogador reapareceu quatro minutos depois, mas foi em cima da defesa. Nos acréscimos, Matheus Bahia tentou de fora da área, a bola desviou em Éder, mas o goleiro salvou, selando o resultado em 3x1.

FICHA TÉCNICA

Bahia 3x1 América-MG - Campeonato Brasileiro (18ª rodada)

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto (Cicinho), Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido (Matheus Bahia); Rezende, Cauly e Thaciano (Yago Felipe); Ademir (Vitor Jacaré), Ratão (Léo Cittadini) e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

América-MG: Mateus Pasinato, Daniel Borges (Rodriguinho), Burgos, Éder e Nicolas; Javier Méndez (Iago Maidana), Juninho e Martínez; Felipe Azevedo (Benítez), Mastriani (Paulinho Bóia) e Pedrinho (Everaldo). Técnico: Vagner Mancini.

Estádio: Arena Fonte Nova

Gols: Everaldo, aos 25 minutos do primeiro tempo; Mastriani, aos 6 minutos, Cauly, aos 14 minutos, Ratão, aos 24 minutos do segundo tempo;

Cartão amarelo: Ademir, Vitor Jacaré, Léo Cittadini e Vitor Hugo, do Bahia; Mastriani, Benítez e Juninho, do América-MG;

Cartão vermelho: Burgos, do América-MG;

Público: 33.492 torcedores pagantes

Renda: R$ 946.678,00

Arbitragem: Matheus Delgado Candançan, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Luis Marques (trio de São Paulo)