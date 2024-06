APÓS ESTREIA RUIM

Arana pede apoio e vê Seleção Brasileira 'com cabeça boa' para desencantar na Copa América

Brasil encara o Paraguai, na próxima sexta-feira (28), pela segunda rodada

Estadão

Publicado em 26 de junho de 2024 às 18:46

Guilherme Arana foi titular na estreia da Seleção Brasileira na Copa América Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Os jogadores da seleção ainda não superaram o tropeço diante da Costa Rica. Empatar sem gols na estreia da Copa América deixou torcedores desconfiados com a equipe. O lateral-esquerdo Guilherme Arana pediu que os brasileiros confiem na equipe e disse que todos estão com "a cabeça boa" para mostrar reação diante do Paraguai nesta sexta-feira.

"Respeito todos adversários, mas somos a seleção brasileira e temos de vencer, sempre. Quando você veste a camisa da seleção, representa a seleção, é com espírito de vencer e não foi diferente com a Costa Rica. Claro, ficamos incomodados com o resultado, mas o pensamento é de trabalhar, ver o que tem de melhorar, ajustar, para estar mais perto das vitórias", afirmou Arana.

A igualdade da estreia acabou deixando alguns jogadores mais nervosos. O capitão Danilo até bateu boca com torcedores na saída do gramado. Arana explicou o que ocorreu e fez questão de pedir para que os brasileiros não abandonem a seleção após um deslize.

"Na verdade, o tom foi por causa do estádio, com muitos falando ali. Em nenhum momento ele foi desrespeitoso, quis proteger o grupo, por ser o capitão. Danilo nos transmite isso no vestiário também, é um líder. Foi na base de proteger e dar uma explicação ao torcedor, o tom mais alto foi pelo estádio, por muitas pessoas estarem ali. Assim que eu observei", explicou Arana. "Ele não comentou nada no vestiário, mas a gente conhece ele bem e sabe que foi para proteger."

O lateral mandou uma mensagem ao torcedor verde e amarelo: "Temos de passar para o torcedor que quem está vestindo essa camisa realiza um sonho. Muitos sonharam em estar aqui. Que eles nos apoiem. Nos apoiando é um combustível a mais, muito importante", pediu, antes de arrancar gargalhadas dos jornalistas.

"Eu sempre ficava na rua (na infância) para assistir a seleção e acredito que isso diminuiu um pouco, mas estamos aqui para tentar resgatar esse movimento. Chega no hotel, está lotado, para treinar, muitas querendo fotos, não minha, mas do Vini, do Rodrygo, desses caras, e existe muito carinho ainda e estamos para resgatar esse amor."