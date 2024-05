REFORÇO IMPORTANTE

Arias adia apresentação à seleção colombiana e estará à disposição do Bahia para confronto com o Atlético-MG

Lateral direito foi convocado para a Copa América

Da Redação

Publicado em 28 de maio de 2024 às 20:32

Lateral do Bahia, Santiago Arias é convocado pela Colômbia Crédito: Letícia Martins / ECB

Convocado para defender a Colômbia durante a Copa América, o lateral direito Arias adiou a apresentação ao técnico Néstor Lorenzo e só se juntará aos outros atletas na segunda-feira (3). Com isso, ele estará à disposição do tricolor no confronto com o Atlético-MG, neste domingo (2), às 16h, na MRV Arena, pelo Brasileirão.

Santiago Arias treinou normalmente nesta terça-feira (28), durante a reapresentação do elenco. Titular absoluto do Esquadrão, ele disputou todos os jogos da equipe no Brasileirão. Na temporada, o jogador soma 17 partidas, com um gol e duas assistências.

A seleção colombiana iniciou a preparação para a Copa América nesta segunda-feira (27). Sete dos 28 atletas convocados se apresentaram ao técnico Néstor Lorenzo, em Barranquilla. Antes do início do torneio, a equipe terá dois amistosos. Enfrentará os Estados Unidos, no dia 8 de junho, e a Bolívia, no dia 15.