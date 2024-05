CHAMADO PARA A SELEÇÃO

Destaque do Bahia, Arias é convocado pela Colômbia para a Copa América

Lateral desfalcará o tricolor no Campeonato Brasileiro

Da Redação

Publicado em 23 de maio de 2024 às 18:18

Santiago Arias defenderá o seu país na Copa América dos Estados Unidos Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

Um dos destaques do Bahia em 2024, o lateral direito Santiago Arias foi convocado para defender a seleção da Colômbia na Copa América. A competição será disputada entre junho e julho, nos Estados Unidos.

O anúncio da convocação foi feito nesta quinta-feira (23). A presença de Arias entre os selecionados do técnico Néstor Lorenzo era esperada. Durante a Data Fifa de março, o jogador do Bahia foi chamado para os amistosos contra Espanha e Romênia. Ele participou do confronto com os romenos e deu uma assistência na vitória colombiana por 3x2.

Arias foi chamado para representar a Colômbia na Copa América Crédito: Reprodução/Seleção Colômbia

Aos 32 anos, Santiago Arias disputará nos Estados Unidos a sua quarta Copa América. Ele esteve presente nas edições de 2015 (Chile), 2016 (EUA) e 2019 (Brasil).

Contratado pelo Bahia no início da temporada após passagem pelo Cincinnati, dos Estados Unidos, Arias se firmou na lateral direita tricolor. Ele disputou 15 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.

Revelado pelo La Equidad, da Colômbia, o lateral fez carreira na Europa, atuando por times como Sporting, PSV, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Granada.

Com a convocação, Arias desfalcará o Bahia no Campeonato Brasileiro. Antes do início do torneio, a Colômbia realizará dois amistosos contra Estados Unidos e Bolívia, nos dias 8 e 15 de junho, respectivamente, já em solo americano. Além da Série A, o lateral pode ficar fora de uma eventual final da Copa do Nordeste, já que as decisões estão previstas para 5 e 9 de junho. O tricolor encara o CRB na semifinal.