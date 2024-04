LIGA DOS CAMPEÕES

Arsenal leva virada, mas arranca empate com o Bayern de Munique

Equipes empataram no primeiro jogo das quartas de final

Em Londres, o Arsenal e saiu na frente, tomou a virada ainda no primeiro tempo, mas na etapa final arrancou o empate de 2 a 2 diante do Bayern de Munique, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O primeiro tempo foi bastante movimentado e os donos da casa logo saíram na frente com Saka, que achou espaço para o chute e mandou a bola no cantinho de Neuer: 1 a 0 aos 11 minutos.

A virada veio em cobrança de pênalti. Sané saiu enfileirando adversários e foi derrubado na área do Arsenal. Harry Kane, com muita categoria, deslocou o goleiro e virou a partida aos 36 minutos do primeiro tempo.