Atacante aceita receber salário menor para deixar clube europeu

Rashford busca novos caminhos no Barcelona em meio à frustração de não ser escalado pelo Manchester United

Quando um jogador troca de clube, a tendência é o aumento salarial. No entanto, em alguns casos específicos, o valor do salário é substituído pela vontade de jogar, e passa a ser menos relevante. É o caso de Rashford, atacante que, aos 27 anos, não foi relacionado para jogar nenhum dos cinco jogos que o Manchester United já disputou neste ano. >

Fora de todas as listas de Ruben Amorim, o jogador se afasta cada vez mais de Old Trafford, disposto a receber menos para sair do clube. Ao que tudo indica, a intenção do atacante seria jogar pelo Barcelona, segundo o portal catalão Mundo Deportivo. >

Mas se a meta é ir para o Barcelona, um novo problema com salários se aproxima. Hoje, o clube catalão vive uma crise em sua folha de pagamentos, que o levou inclusive a não poder inscrever jogadores de seu time na La Liga por proibições ligadas a sanções pelo não cumprimento do Fair Play Financeiro. >

Em meio à crise, é nítido que o clube não pode pagar a Rashford o salário ao qual ele é acostumado, levando à disposição do jogador em ganhar menos para ser emprestado para o Barcelona até o meio do ano. >

Mas o que aconteceu no United?

O afastamento de Rashford no United tem muito a ver com a perda de confiança do novo técnico. Ruben Amorim chegou ao clube em novembro, e em sua estreia deu titularidade ao atacante, que chegou a marcar o único gol no empate com o Ipswich Town. Por mais cinco jogos, ele pôde jogar, sendo que três dessas vezes ele começou no banco. Nelas, fez dois gols. >