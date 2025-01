QUE FASE...

'Talvez o pior time da história', dispara técnico após nova derrota do Manchester United

Equipe tem seu pior início de Campeonato Inglês como mandante em 131 anos

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 14:06

Ruben Amorim fez um forte desabafo sobre o Manchester United Crédito: Manchester United/Divulgação

Técnico do Manchester United, o português Ruben Amorim fez um forte desabafo sobre a situação atual de sua equipe na temporada. O time perdeu a 10ª partida do Campeonato Inglês no último domingo (19), quando caiu para o Brighton, por 3x1, no Old Trafford, pela 22ª rodada da competição.

O resultado levou os Diabos Vermelhos para a 13ª posição da Premier League, com 26 pontos somados. Esse, aliás, é o pior início do United no torneio como mandante em 131 anos, com seis derrotas nos primeiros 12 jogos em casa.

"Nós somos, talvez, o pior time na história do Manchester United", disparou Ruben Amorim após a partida. "Estou dizendo isso não para dar manchetes à imprensa, mas porque temos que reconhecer isso e mudar essa situação. Imagine o que isso significa para o torcedor, imagine o que significa para mim", completou o treinador.

Na temporada 1893/94, o time - que ainda se chamava Newton Heath e jogava no estádio de Bank Street - foi derrotado em sete dos 12 primeiros jogos em casa no Inglês. Acabou a competição rebaixado à segunda divisão, em último lugar. Em 1902, virou Manchester United e, oito anos depois, em 1910, o Old Trafford foi inaugurado.

"É difícil explicar. Temos que reconhecer o momento e não contornar o problema. Todos aqui estão com desempenho abaixo do esperado. Não importa quais sejam as circunstâncias, estamos com desempenho abaixo do esperado e temos que aceitar isso", falou Amorim.

"É inaceitável para qualquer clube da Premier League perder tantos jogos… Imagine o Manchester United. É um momento muito difícil, mas temos que continuar. Temos que continuar. Não há outra maneira. Precisamos sofrer", seguiu.